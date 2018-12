Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Der NABU hat den Vorstandsvorsitzenden der RWE AG, Rolf MartinSchmitz, mit dem Negativ-Preis "Dinosaurier des Jahres 2018"ausgezeichnet."Während international auf Klimakonferenzen und national in derKohlekommission um konkreten Klimaschutz gerungen wird, hat sich HerrSchmitz diesen Herbst mit seiner unzeitgemäßen Machtdemonstration imStreit um die Rodung des Hambacher Waldes selbst ins Abseitsgestellt", sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Der RWE-Boss wolltemit der Rodung des Waldes Tatsachen schaffen - ohne Rücksicht auf diegesellschaftliche Stimmungslage, die laufenden Verhandlungen in derKohlekommission über einen geregelten Kohle-Ausstieg und die Folgenfür Natur und Umwelt. Vorausgegangen waren massive Proteste ausbreiten Teilen der Bevölkerung. Erst durch ein Gerichtsurteil imEilverfahren wurde die Abholzung des Waldes vorerst gestoppt. Dieendgültige Entscheidung steht noch aus.Schmitz habe mit seinem Beharren auf die Rodung des HambacherWaldes die zunehmend aufgeheizten Debatten um den in Deutschlandnicht vorankommenden Klimaschutz zusätzlich polarisiert. "HerrSchmitz nahm bewusst ein Scheitern der Kohlekommission in Kauf, indemer vorzeitig Fakten schaffen wollte. Das war ein bewusstes Foulspielauf Kosten von Klima und Natur. Auch ein Branchen-Dinosaurier musseinmal die Zeichen der Zeit erkennen", so Tschimpke. Ziel müsse essein, den Menschen in den Kohleregionen Alternativen aufzuzeigen. Mitder öffentlichen Stimmungsmache gegen Kohlekommission undUmweltschützer habe der RWE-Chef den Verhandlungen über einenKohleausstieg geschadet. Hinzu komme eine Geringschätzung der Natur,in diesem Fall von besonders wertvollen und alten Wäldern."Dass der RWE-Konzern nicht als Natur- und Klimaschützer in dieGeschichte eingehen wird, ist uns klar. Aber jene Vehemenz, mit derHerr Schmitz an der Zerstörung eines jahrhundertealten Waldesfestgehalten hat, zeigt, dass er keinen Wert auf den Erhalt von Naturund Artenvielfalt legt", so der NABU-Präsident. Anders sei es nichtzu erklären, dass er bewusst in Kauf nehme, wertvolle Lebensräume derBechsteinfledermaus und des Großen Mausohrs mit der Rodung desHambacher Waldes unwiederbringlich zu zerstören. AusKlimaschutzgründen sei es für viele Menschen nicht nachvollziehbar,dass immer noch Wälder, die große Kohlenstoffspeicher sind, für denBraunkohleabbau zerstört werden und dann im Zuge der Kohleverstromungnoch mehr schädliches Treibhausgas in die Umwelt gelange."Während andere große Konzerne erkannt haben, dass Nachhaltigkeitein Schlüssel zum Erfolg und für breite Akzeptanz in derÖffentlichkeit ist, handelt die RWE-Spitze immer noch wie vonvorgestern und wenig weitsichtig. Denn auch RWE weiß: AmKohleausstieg führt kein Weg vorbei, wenn Deutschland die Klimazieleaus dem Pariser Abkommen erfüllen will", so Tschimpke.Für den Essener Energiekonzern - der mit seinen Kohle-Kraftwerkenzu den größten Luftverschmutzern Europas zählt - ist es bereits derdritte Umwelt-Dinosaurier. In den vergangenen zwölf Jahren ging dieTrophäe ingesamt dreimal an einen RWE-Vorstandsvorsitzenden. 2010erhielt der damalige RWE-Chef Jürgen Großmann den Negativ-Preis fürdie Aufkündigung des Atomkonsenses in Deutschland und seineLobbyarbeit für die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. 2006wurde sein Vorgänger im Amt, Harry Roels, für den Antrag aufLaufzeitverlängerung für den Schrott-Atomreaktor Biblis A zum"Dinosaurier des Jahres" gekürt.Mit dem "Dinosaurier des Jahres", einer 2,6 Kilogramm schwerenNachbildung einer Riesenechse, zeichnet der NABU seit 1993Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, die sich durchbesonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur-und Umweltschutz hervorgetan haben. Preisträger 2017 warBauernverbandspräsident Joachim Rukwied für die Blockade einerumweltverträglichen Agrarpolitik, 2016 erhielt Bayer-Chef WernerBaumann die Trophäe für die damals noch angestrebte Fusion von Bayerund Monsanto.Weitere Informationen zum diesjährigen Preisträger:www.NABU.de/dinosaurierKostenfreie Pressefotoswww.NABU.de/pressebilder_dinosaurier-des-jahresPressekontakt:Kathrin Klinkusch, NABU-Pressesprecherin,Tel. +49 (0)30.284984-1510,Mobil +49 (0)173.9306515, E-Mail: Kathrin.Klinkusch@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell