NABU fordert rasche Antriebswende bei Lkw

Berlin/Hannover (ots) - Zum morgigen Start der IAA-Nutzfahrzeugein Hannover fordert der NABU strenge CO2-Grenzwerte auch für Lkw.Angesichts des wachsenden Straßengüterverkehrs sei nebenEffizienzsteigerungen zudem ein beschleunigter Umstieg aufelektrifizierte Antriebe auf Basis erneuerbarer Energien dringendnötig. So müssten die Hersteller verstärkt auf Alternativen zumVerbrennungsmotor setzen und Lkw anbieten, die mit Oberleitungen,Wasserstoff oder Batterien betrieben werden.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "Wenn sich die Lkw-Branchein Hannover für sattes Wachstum feiert, blendet sie gern ihrKlimaschutzproblem aus. Hinter den Kulissen tun die Lkw-Herstelleralles dafür, um ambitionierte Verbrauchsvorgaben in Brüssel zuverhindern und noch lange am Diesel festhalten zu können. Dabei hatdas Rennen um emissionsarme Fahrzeuge längst begonnen. Wer keineinnovativen Lösungen anbietet, schadet nicht nur Umwelt und Klima,sondern riskiert auch die Zukunft Deutschlands und Europas alserfolgreichem Produktionsstandort für Nutzfahrzeuge."NABU-Verkehrsexperte Daniel Rieger: "Die Vorschläge derFahrzeughersteller zur Minderung des CO2-Ausstoßes von neuen Lkw sindvöllig inakzeptabel. Aktuelle Berechnungen unseres europäischenDachverbands 'Transport & Environment' zeigen, dass damit bis zumJahr 2030 real keine Emissionsminderung gegenüber heutigen Wertenerzielt werden kann. Dabei sehen die deutschen Klimaziele für denVerkehrssektor vor, bis 2030 mindestens 40 Prozent CO2 gegenüber 1990einzusparen." Doch davon sei man aktuell meilenweit entfernt, da diesektorspezifischen Emissionen zuletzt sogar wieder leicht gestiegenseien. Das Bundesverkehrsministerium rechnet im selben Zeitraum miteiner Zunahme des Straßengüterverkehrs um 39 Prozent. Entsprechendmüssen Lkw und leichte Nutzfahrzeuge erhebliche Technologiesprüngerealisieren, um zum Klimaschutz beizutragen. Rein technisch und dabeikosteneffizient sind laut dem International Council on CleanTransportation (ICCT) beim Lkw 43 Prozent Effizienzsteigerung bis zumJahr 2030 möglich.Aus der Wirtschaft kommt bereits der Wunsch nach schadstoffärmerenLastwagen. Große Logistik- und Handelsunternehmen forderten dieEuropäische Kommission bereits im April in einem offenen Brief auf,ambitionierte CO2-Grenzwerte für Lkw festzulegen. Besonders deutlichist laut NABU der Nachholbedarf deutscher Hersteller bei Bussen.Immer mehr Kommunen fragen Elektrobusse nach, um dasLuftqualitätsproblem in den Griff zu bekommen. Mercedes-Benz, MAN,Neoplan und Setra können aktuell keine serienreifen Produkte liefern,während in China schon Hunderttausende Elektrobusse im Einsatz sind."Von einer Antriebswende bei Lkw profitieren auch Spediteure undVerlader. Die leicht höheren Anschaffungskosten effizientererFahrzeuge amortisieren sich bereits innerhalb weniger Monate durchgeringere Kraftstoffkosten", so Rieger. Hinzu kämenvolkwirtschaftliche Impulse. Eine Studie der European ClimateFoundation (ECF) kommt zu dem Ergebnis, dass allein durch gesteigerteEffizienzvorgaben für Lkw ein Nettozuwachs von rund 120.000 Jobs biszum Jahr 2030 in Europa zu erwarten ist. Der NABU sieht dieBundesregierung in der Pflicht, sich in Brüssel für strengereVerbrauchsgrenzwerte, aber auch verbindliche Quoten füremissionsfreie Fahrzeuge, einzusetzen.Mehr Infos:www.NABU.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/strassenverkehr/21445.htmlHintergrundpapier des NABU zu CO2-Grenzwerten für Lkw:http://ots.de/kkquUMECF-Studie:https://europeanclimate.org/trucking-into-a-greener-future/Pressekontakt:Daniel Rieger,NABU-Verkehrsexperte,Tel. +49 (0)30.2849841927,Mobil +49 (0)174.1841313,E-Mail: Daniel.Rieger@NABU.deDaniel Rieger steht am 20. September auf der IAA in Hannover vor Ortfür Interviews und Rückfragen zur Verfügung.NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell