NABU fordert Kohle-Ausstieg und eine neue EU-Agrarpolitik / Bundesvertreterversammlung tagte in Hamburg (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Der NABU hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, denKlimaschutz national und international stärker voranzutreiben undsich endlich für eine andere EU-Agrarpolitik einzusetzen. Deutschlandmuss bei der UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Polen mit denErgebnissen der Kohlekommission deutliche Signale setzen. Denn inKattowitz wird nicht nur das Regelwerk des Pariser Klimaabkommensverhandelt, auch die nationalen Klimaschutz-Beiträge müssen nochdeutlich gesteigert werden. Die Weltgemeinschaft, die im Zentrum derpolnischen Kohlewirtschaft zusammenkommt, blickt mit Spannung nachDeutschland und wartet auf ein beispielgebendes, deutliches Signalbeim Kohleausstieg."Der Klimawandel ist Alltagsrealität. Der Dürresommer in diesemJahr zeigt nur eines von vielen Problemen, denen sich Deutschlandkünftig noch vermehrt stellen muss. Umso dringlicher ist es, alles zuversuchen, die Klimaschutzziele 2020 noch zu erreichen", soNABU-Präsident Olaf Tschimpke.Untrennbar mit dem Klimaschutz verbunden ist auch ein Umsteuern inder Landwirtschaft. Die herrschende EU-Agrarpolitik zwingt diedeutschen Bauern dazu, das Letzte aus Äckern und Ställenherauszupressen, unter hohem Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln.Darunter leiden Artenvielfalt und Klima gleichermaßen. Scharfkritisierte der NABU-Präsident die zuständige Ministerin JuliaKlöckner. Sie sei trotz fortgeschrittener EU-Verhandlungen immer nochnicht in der Lage oder willens eine deutsche Position zukommunizieren. "Offenbar scheut Frau Klöckner eine offene Debatteüber ein System, das selbst ihre eigenen Berater als schädlich undvöllig ungeeignet bezeichnet haben", so Tschimpke.Rund 260 NABU-Delegierte tagten am Wochenende zurNABU-Bundesvertreterversammlung in Hamburg und verabschiedeten eineResolution, die von der Bundesregierung entschlossenes Auftreten beimAgrarministerrat am 19. November 2018 verlangt.Des Weiteren bekannten sich die NABU-Delegierten zu einer starkenEU. Die anstehende EU-Wahl sei entscheidend, um die Ziele desNaturschutzes zu sichern.Zum Klimaschutz gehörten wiederum auch mutige Schritte imVerkehrsbereich. Von der "Nationalen Plattform Mobilität" derBundesregierung bis Ende des Jahres müsse ein klares Signal ausgehen,wie die Klimaschutzziele im Verkehr endlich eingehalten würden. Esgäbe eine ganze Reihe an sinnvollen Maßnahmen, wie der Klimaschutzauch auf der Straße umgesetzt werden kann. Das Verkehrsministeriumdürfe sich nicht länger von der Autoindustrie rumschubsen lassen, diebisher bei jeglichen wirkungsvollen Ideen im Verkehr auf der Bremsesteht.Der Landesverband NABU-Hamburg war in diesem Jahr Gastgeber derBundesvertreterversammlung. Alexander Porschke, Vorsitzender beimNABU Hamburg, weißt noch mal explizit auf die doppelte Abgasbelastungin der Hansestadt hin: "Eine Stadt wie Hamburg muss sich doppeltanstrengen, um seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Neben derReduktion der Schadstoffbelastung durch den Straßenverkehr fordernwir, dass die Stadt endlich ihre Bürger auch vor dreckigenSchiffsabgasen schützt. Eine Landstromanlage, die von denSteuerzahlern teuer bezahlt wurde, muss nun mindestens auch von denKreuzfahrtschiffen genutzt werden."Der NABU Hamburg arbeitet eng mit dem NABU Bundesverband zusammen,wenn es um höhere Umweltstandards in der Kreuzfahrt- undSchiffsindustrie geht. Als Stadtverband mit mehr als 23.000Mitgliedern blickt der Landesverband mittlerweile auf 111 Jahreerfolgreiche Naturschutzarbeit. Er ist nicht nur politischer Treiber,wenn es um Erhalt von Hamburgs Grün geht, sondern bietetNaturschutzmachern zahlreiche Möglichkeiten Naturerlebnisse zuerleben und selbst bei der Gestaltung der "StadtNatur" mitzuwirken.Die NABU-Bundesvertreterversammlung tagte am 17. und 18. Novemberin Hamburg.Weitere Informationen zur Klimapolitik: http://ots.de/ch8uBUDer NABU ruft zur Demonstration "Kohle stoppen - Klimaschutzjetzt!" am 1. Dezember in Köln und Berlin auf. Getragen von einembreiten Bündnis Umwelt- und zivilgesellschaftlicher Organisationenwerden um 12 Uhr viele Tausend Menschen in Köln von der Deutzer Werftzum Dom und in Berlin vom Kanzleramt zur Friedrichstraße ziehen. MehrInfos unter: www.klima-kohle-demo.deWeitere Informationen zur EU-Agrarpolitik:www.nabu.de/agrarreform2021Kostenfreie Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_agrarZur NABU-Kampagne "Meine 114-Euro": www.NeueAgrarpolitik.euKostenfreie Pressefotos zur NABU-Bundesvertreterversammlung:https://seafile.nabu.de/d/663e5b8712/Kostenfreie Pressebilder unter: www.NABU.de/pressefotosPressekontakt:Für Rückfragen:NABU-Bundesverband PressestelleNicole FlöperTel. 0173-4457393E-Mail: presse@NABU.deNABU Hamburg PressestelleBirgit HilmerTel. 040-69 70 89-35---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell