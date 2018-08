NABU erfreut sich breiter Unterstützung / Mehr Mitglieder und Förderer - Tschimpke: Hoch intensivierte Landwirtschaft gefährdet Insekten / Klimakrise erfordert Umbau der Ökosysteme

Berlin (ots) - Der NABU freut sich über breite Unterstützung inder Bevölkerung. Die Zahl der Mitglieder und Förderer vergrößertesich um 40.000 auf mehr als 660.000 Menschen. Damit bleibt der NABUDeutschlands mitgliederstärkster Umweltverband. Die Einnahmen ausMitgliedsbeiträgen stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 1,9Millionen auf 22 Millionen Euro (Vorjahr: 20,1 Millionen). BeiSpenden verzeichnete der NABU einen Zuwachs um rund eine Million Euroauf insgesamt 6,4 Millionen. Die Gesamterträge blieben 2017 mit rund44,5 Millionen Euro stabil. Bundesweit setzen sich in 2.000 Orts- undKreisgruppen insgesamt 40.000 NABU-Mitglieder aktiv für die Naturein."Dieser große Zuspruch stärkt uns den Rücken und spornt uns an,unsere Projekte zum Schutz von Ökosystemen mit aller Kraftvoranzutreiben. Ich bedanke mich herzlich bei unserenUnterstützerinnen und Unterstützern. Stolz auf unseren Verband machtmich das unermüdliche ehrenamtliche Engagement unserer vielen tausendNABU-Aktiven im Land - sie sind unsere Naturschutzmacherinnen undNaturschutzmacher", sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke anlässlichder Vorstellung des NABU-Jahresberichts 2017 in Berlin.Um die Erdüberhitzung zu stoppen und auf die Folgen der Klimakrisezu reagieren fordert der NABU eine zügige Neuausrichtung in derAgrar-, Klima- und Naturschutzpolitik. "Dieser Sommer lässt ahnen,wie sich das Klima verändert. Auch wenn die Komplexität desKlimasystems keine punktgenaue Vorhersagen zulässt, eines ist sicher:Die Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen wird zunehmen.Sommer wie dieser werden in Zukunft wahrscheinlicher und damitDürren, Hochwasser und Starkregen", so Tschimpke.Vor diesem Hintergrund ist der NABU gegenüber der Forderung desDeutschen Bauernverbandes nach Nothilfen für Ernteausfälle skeptisch."Es ist falsch, immer nur die Symptome einer fehlgeleitetenLandwirtschaft zu lindern, wenn es möglich ist, die Ursache zubekämpfen", so der NABU-Präsident. Die Intensiv-Landwirtschaft mitausgeräumten Böden und hochspezialisierten Pflanzen sei zu anfälligund belaste die Umwelt massiv. "Hilfszahlungen an Landwirte müssen anBedingungen geknüpft werden, die einen gesamtgesellschaftlichenNutzen bringen. Landwirte müssten sich beispielswese verpflichten,vielfältigere Fruchtarten anzubauen, mehr Naturschutzflächen in derAgrarlandschaft zu schaffen, die Tierbestände deutlich zu reduzieren,den Anteil von 20 Prozent Bio-Anbau schnell zu erreichen undklimaschädliche Emissionen aus der Landwirtschaft, wie Lachgas, zuverringern", so Tschimpke. Die künftige Gemeinsame Agrarpolitik mussmindestens 15 Milliarden Euro von ihrem rund 60 Milliarden Euroschweren Budget so umschichten, dass attraktive Anreize geschaffenwerden, im Einklang mit der Natur zu produzieren.Ein Umbau der Agrarpolitik sei auch notwendig, um dasInsektensterben zu stoppen. "Der Insektenrückgang ist kein kleinesProblem, das die Politik mit ein paar netten und punktuellen Aktionenlösen kann. Insekten haben eine enorme Bedeutung für Ökosysteme, obals Bestäuber oder als Teil der Nahrungskette für andere Tiere", soder NABU-Präsident. Der NABU begrüßt, dass die Bundesregierung einProgramm zum Insektenschutz angekündigt hat. Neben einemPestizid-Reduktionsprogramm und mehr Vielfalt im Anbau vonNutzpflanzen müssten auch Programme zum Monitoring von Insektenlangfristig etabliert und vor allem ausreichend und sicher finanziertwerden. Bereits bekannte Studien in Deutschland zeigen einen Rückgangder Biomasse von Fluginsekten um 75 Prozent. Dass der Insektenschwundnicht nur ein lokales Phänomen ist, verdeutlichen auch aktuelleUntersuchungen aus den Niederlanden. Dort wurde in Schutzgebietenwährend der letzten drei Jahrzehnte ein Biomasse-Rückgang vonInsekten um rund 61 Prozent festgestellt.Der Ausstieg aus der Kohle hilft nicht nur dem Klima, sondern auchder Natur. Aktuelle Ausnahmegenehmigungen für Kraftwerke, Flüsse überden erlaubten Grenzwert hinaus zu überhitzen, würden überflüssig.Darüber hinaus müssen Flüsse wieder naturnah gestaltet werden. Derenguter ökologischer Zustand könne dazu beitragen, Folgen von Dürreoder Starkregen abzupuffern. Eine insgesamt verbesserteLebensraumqualität sichere die Bestände von Fischen und anderenWasserorganismen. Auch wirken sich natürlichere Gewässer positiv aufden Landschaftswasserhaushalt aus. Der NABU appelliert an dieBundesregierung, das Auenprogramm im Rahmen des Bundesprogramms"Blaues Band" ab 2019 zügig umsetzen. Die Gelder müssen imBundeshaushalt langfristig zur Verfügung stehen. Naturschutzmaßnahmenkommen nicht nur tierischen Flussbewohnern zugute, die künftigbessere Brutbedingungen und Rückzugsräume finden, sondern esprofitieren auch die Menschen, die an Küsten und Flüssen leben. Auchein naturnaher Waldumbau ist als Anpassungsstrategie bedeutend. Stattaber die nordamerikanische Douglasie oder die ebenfalls nichtheimische Küsten-Tanne anzubauen, müssen mehr Laubwälder entstehen,die die Feuchtigkeit besser halten als Fichten-Monokulturen undTieren bessere Lebensräume bieten. Auch die Wiedervernässung vonMooren helfe der Natur.Kaum ein Ökosystem macht die Abhängigkeit von Klima- undNaturschutz deutlicher als die Ozeane. "Wenn wir ihre Eigenschaft alsKlimapuffer und die marine Biodiversität erhalten wollen, müssen wirhandeln. Ein Drittel der Weltmeere müssen als Schutzgebieteausgewiesen werden. Mindestens die Hälfte dieser Gebiete mussnutzungsfrei sein, auch bei uns vor der Haustür", so Tschimpke.NABU-Jahresbericht zum Download: www.NABU.de/jahresberichtPressekontakt:Kathrin Klinkusch, NABU-Pressesprecherin, Tel. +49 (0)30.28 4984-1510, E-Mail: presse@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell