NABU bietet protestierenden Bauern Dialog an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) geht nach den Bauernprotesten auf die Landwirte zu. "Wir müssen dringend reden", sagte NABU-Chef Jörg-Andreas Krüger der "taz" (Mittwochsausgabe) vor Beginn der Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin. "Wir müssen gemeinsam nach Lösungen für Probleme wie die Belastung des Wassers mit dem potenziell umwelt- und gesundheitsschädlichen Nitrat aus Düngern suchen", so Krüger.

Der NABU-Chef ergänzte, er wolle außer mit dem Bauernverband auch mit der Initiative "Land schafft Verbindung" sprechen, welche die jüngsten Demonstrationen von Bauern gegen Umweltauflagen organisiert hatte. "Wir wollen auch um Akzeptanz für Landwirte werben", so Krüger. Bedingung für einen Dialog sei, dass seine Gesprächspartner auf Agrarseite den Naturschützern nicht Inkompetenz vorwerfen: "Es darf keine Vorwürfe geben nach dem Motto: Da sitzen jetzt die Städter, die keine Ahnung haben." Wissenschaftlich belegte Umweltprobleme dürften nicht geleugnet werden. Krüger war im November zum Präsidenten des Naturschutzbunds gewählt worden, der nach eigenen Angaben 700.000 Mitglieder und Dauerspender hat. Krügers Vorgänger Olaf Tschimpke hatte den Bauernverband häufig mit scharfen Worten kritisiert, 2017 verlieh er dessen Chef den "Dinosaurier des Jahres" für besonders rückschrittliche Vorstellungen in Sachen Umweltschutz. Krüger stellte nun in der "taz" heraus, dass seine Familie auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund habe. "Meine Mutter kam von einem Bauernhof." Er sei nicht rein städtisch und auch als Jäger aktiv. "Land zu nutzen und daraus Fleisch für mich selbst zu gewinnen, das gehört für mich dazu", sagte Krüger der Zeitung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur