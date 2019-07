NABU begründet Klage gegen Fehmarnbelt-Tunnel / Miller: Veraltete Bedarfsanalysen und unterschätzte Umweltauswirkungen - Genehmigung rechtswidrig

Berlin/Leipzig (ots) - Der NABU reicht am heutigen Montag seineumfangreiche Begründung für die Klage gegen den geplantenFehmarnbelt-Tunnel am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein. NachEinschätzung des NABU widerspricht das Vorhaben europäischen undnationalen Umweltrechtsnormen und weist eine Reihe vonVerfahrensfehlern auf.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "Die Liste derVersäumnisse ist lang. Das überdimensionierte Bauprojekt ignoriertneue Verkehrsprognosen und bagatellisiert die Umweltauswirkungen ineinem europäischen Meeresschutzgebiet. Mit unserer Klagebegründungstellen wir den obersten Verwaltungsrichtern ein neuesVerkehrsgutachten und eigene Biotopkartierungen im Fehmarnbelt zurVerfügung, um die Rechtsmäßigkeit der Genehmigung zu überprüfen.Europas größtes Infrastrukturprojekt steht auf sehr tönernen Füßen."Anstatt der europäischen Zielsetzung zu entsprechen und denSchienenverkehr zu stärken, setzt der geplante Ostseetunnel auf eineüberproportionale Stärkung des klimafeindlichen Straßenverkehrs.Gleichzeitig stellte der NABU in seiner Bewertung desPlanfeststellungsbeschlusses fehlerhafte Verträglichkeiten mit derFauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie sowie artenschutz- undhabitatschutzrechtliche Verstöße fest."Ein Projekt, das Schweinswalen einen ihrer wichtigstenWanderkorridore verbaut und die Zerstörung artenreicher Riffe in Kaufnimmt, hat keine Zukunft. Der Fehmarnbelt-Tunnel ist einVerkehrs-Projekt des vergangenen Jahrhunderts und passt nicht in eineZeit, wo Hunderttausende junge Menschen für mehr Klima- undUmweltschutz auf die Straße gehen", so Miller.Mehr zur Klagebegründung des NABU auf www.NABU.de/FehmarnbeltAm 11. Juli um 9:30 Uhr stellt der NABU in Hamburg ein Gutachtender Hanseatic Transport Consultancy HTC vor und deckt auf, warum esfür Europas teuerstes Infrastrukturprojekt unter wirtschaftlichen undinfrastrukturellen Rahmenbedingungen keinen Bedarf gibt.(Presse-Einladung: http://ots.de/AIbuhJ)Pressekontakt:Malte Siegert, NABU-Fehmarnbelt-Experte, Mobil +49 (0)173-937 32 41,E-Mail: siegert@nabu-hamburg.deAnne Böhnke-Henrichs, NABU-Expertin Meeresschutz,Tel. +49 (0)30.284984-1638, Mobil +49 (0)173.5357500,E-Mail: Anne.Boehnke@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell