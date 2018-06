NABU: Zusammenleben von Wolf und Mensch braucht lösungsorientiertes Management - Miller: Beschluss der Großen Koalition zum Wolfsmanagement überwiegend erfreulich und sachlich

Berlin (ots) - Den gestern im Bundestag beschlossenen Antrag derGroßen Koalition zum bundesweiten Wolfsmanagement bewertet der NABUals überwiegend erfreulich und sachlich. "Mit diesem Ansatz folgendie Regierungsparteien endlich dem, was der NABU schon seit Jahrenfordert: den wissensbasierten, lösungsorientierten und sachlichenUmgang mit dem Wildtier Wolf", so NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller. Insbesondere die Fortführung der Finanzierung desDokumentations- und Beratungszentrums des Bundes zum Wolf (DBBW), diegestern ebenfalls beschlossen wurde, begrüßt der NABU.Miller weiter: "Dennoch: Trotz vieler guter Ansätze zumHerdenschutz wird die dringend benötigte Einrichtung einesHerdenschutzkompetenzzentrums in Verantwortung desBundeslandwirtschaftsministeriums weiterhin vernachlässigt. Mit derEinrichtung einer solchen koordinierenden Institution wären dieVoraussetzungen gegeben, alle eingebrachten Fragestellungen undLösungsvorschläge zum Herdenschutz bundesweit effizient zu bündelnund umzusetzen. Dass die Bundesregierung laut Beschluss dennoch anihrem aus wissenschaftlicher Sicht völlig unangemessenen Vorhabenfesthalten möchte, den Schutzstatus des Wolfes in Europa zum Zweckeiner Bestandsregulierung erneut von Brüssel prüfen zu lassen, stehtin eklatantem Widerspruch und bleibt ein Wehrmutstropfen dergestrigen Sitzung."Pressekontakt:Claudia Grünewald, NABU-Artenschutzexpertin, Tel. +49 (0)30.28 4984-1637, E-Mail: Claudia.Gruenewald@NABU.deMarkus Bathen, NABU-Wolfsexperte, mobil +49 (0)172-6453537,Markus.Bathen@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell