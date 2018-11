NABU: Zunahme illegaler Wolfstötungen ist alarmierend / Miller: Abschüsse von Wölfen sind kein Kavaliersdelikt

Berlin (ots) - Mit Blick auf die heute vorgelegten offiziellenZahlen zur Entwicklung von Wölfen in Deutschland bezeichnet der NABUdie steigende Zahl der illegalen Wolfstötungen als alarmierend.Allein in diesem Jahr wurden bereits acht Wölfe mitSchussverletzungen tot aufgefunden. Seit 2000 wurden damit bisherbundesweit 35 Tiere illegal geschossen. Die Dunkelziffer an illegalerBejagung ist mit großer Wahrscheinlichkeit viel höher. Das zeigenauch immer wieder Untersuchungen an Wölfen, die bei Verkehrsunfällenzu Tode kamen. Zuletzt wurde bei einer überfahrenen Fähe vor Usedomfestgestellt, dass sie zu Lebzeiten mit Schrot beschossen wurde,daran jedoch nicht starb."Illegale Tötungen von Wölfen sind kein Kavaliersdelikt undgehören strengstens geahndet. Die Verantwortlichen müssen zurRechenschaft gezogen werden", sagt NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller. Neben der Bedrohung durch menschliche Bejagung ist für vieleWölfe der Straßenverkehr die größte Gefahr: Alleine dieses Jahr kamen50 Wölfe im Straßenverkehr zu Tode. Damit liegt die Zahl seit 2000bei 200 verkehrstoten Tieren. Dazu kommt die natürlicheSterblichkeit, die gerade im ersten Lebensjahr bei etwa 50 Prozentliegt.73 Rudel, 30 Paare und drei territoriale Einzeltiere - das sinddie vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) offiziell vorgelegtenBestandszahlen von Wölfen in Deutschland aus dem Monitoringjahr2017/18."Dieser Zuwachs der Territorien von rund 27 Prozent ist ausbiologischer Sicht vollkommen normal für die Entwicklung derWolfspopulation, solange es sowohl genügend Rückzugsräume als auchausreichend Nahrung wie Rehe und Wildschweine gibt. Einen günstigenErhaltungszustand hat die Population dennoch noch nicht erreicht", soNABU-Wolfsexpertin Marie Neuwald. Aus NABU-Sicht wirken sich dieVerluste durch illegalen Abschuss und Verkehr auf die Wolfspopulationaus. Solange diese so hoch sind, ist der gute Erhaltungszustand inweiter Ferne.Der NABU kritisiert Vertreter aus Politik und Landwirtschaft sowieTeile der Jagdlobby, die immer wieder aufs Neue eine Bejagung derWölfe fordern, und dies unter dem Deckmantel des Herdenschutzes."Abschussquoten von Wölfen helfen keinem einzigen Weidetier, solangedie Herde nicht möglichst wolfssicher geschützt wird. Bejagung istkein Herdenschutz. Das darf den betroffenen Tierhaltern auch nichtals Lösung suggeriert werden", so Neuwald weiter. Vor diesemHintergrund begrüßt der NABU die Entscheidung der EU, Herdenschutzund Kompensation nun zu 100 Prozent fördern zu können. Jetzt seiendie Länder am Zug, die Förderung schnellstmöglich und unkompliziertzu ermöglichen.Der NABU lehnt die Forderung der Schweizer Regierung ab, denstrengen Schutzstatus des Wolfes in der Berner Konvention zurück zustufen. Zielführender sei es, endlich alle Akteure - die Wissen zumWolf oder zur Weidetierhaltung haben ¬ zusammenzubringen, und zwarmit dem festen Vorsatz, den Herdenschutz europaweit voranzutreiben.Vor diesem Hintergrund appelliert der NABU wiederholt an dieBundesregierung und das Landwirtschaftsministerium, ein nationalesKompetenzzentrum für Herdenschutz und Innovation einzurichten,anstatt sich hinter zeit- und personalaufwändigem Gerangel umunnötige Gesetzesänderungen zu verstecken. So genannte auffälligeWölfe können im Einzelfall bereits jetzt schon laut geltendemNaturschutzrecht entnommen werden. Guter und praktikablerHerdenschutz dagegen bleibt das A und O und muss entsprechendgefördert werden - daran führt kein Weg vorbei.Hintergrund:Wie in den vergangenen Jahren befinden sich laut BfN und DBBW inBrandenburg mit nun 26 Rudeln und 12 Paaren die meistenWolfsterritorien. Sachsen und Niedersachsen haben jeweils 22Wolfsterritorien, wobei in Sachsen die Anzahl der Rudel mit 18 höherist als in Niedersachsen mit 13.Weitere Rudel gibt es in Sachsen-Anhalt (ein Territorium wenigerals im Vorjahr), Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Im Freistaatwurde zum ersten Mal ein Rudel bestätigt. Die territorialenEinzeltiere verteilen sich auf Mecklenburg-Vorpommern (2) undThüringen (1). Somit sind in sieben Bundesländern Wölfe territorialansässig, in allen anderen Flächenländern außer dem Saarland wurdendurchziehende Wölfe nachgewiesen. Das zeigt, dass es in allen LändernGebiete gibt, die als potentielle Wolfsterritorien in Frage kommen.Den Regierungen und Weidetierhaltern dieser Länder empfiehlt derNABU, sich frühzeitig um einen guten Herdenschutz zu kümmern. Auchdurchziehende Wölfe können Schaden anrichten, wenn sie auf ungenügendgeschützte Weidetiere treffen.Das Monitoring bezieht sich auf den Zeitraum von 1. Mai 2017(Geburt der Welpen) bis zum 30. April 2018. Da die Auswertung derMonitoringdaten aus den Ländern durch die DBBW Zeit benötigt, werdendie Daten mit einigen Monaten Verzug veröffentlicht.Mehr Infos:www.nabu.de/wolfwww.dbb-wolf.dePressekontakt:Für Rückfragen:Marie Neuwald, NABU-Wolfsexpertin, Tel. +49 (0)30.284984-1624, E-Mai:Marie.Neuwald@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell