NABU: Wohnungsgipfel wird Probleme im Wohnungsbau nicht lösen / Miller: Nachhaltiges Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung schließen bezahlbaren Wohnraum nicht aus

Berlin (ots) - Zum morgigen Wohnungsgipfel im Kanzleramt sindneben dem "Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen" vor allemVerbände der Bau- und Immobilienwirtschaft eingeladen. Umweltverbändestehen nicht auf der Teilnehmerliste. Der NABU hält das für einevertane Chance. Zudem offenbart die Ablösung des StaatssekretärsGunther Adler, welchen geringen Stellenwert Bau- und Wohnungspolitikfür die Bundesregierung hat."Die Wohnungsfrage bietet die Chance, nicht nur soziale, sondernauch zukunftsweisende ökologische Fragen der Wohnungsbau undStadtplanung anzugehen. Die Investition in noch mehr Beton wirdDeutschlands Wohnungsbauprobleme aber nicht lösen. Nachhaltiges Bauenund nachhaltige Stadtentwicklung schließen bezahlbaren Wohnraum nichtaus", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Wer vor allem aufAbriss und Neubau statt Sanierung setzt und Einfamilienhäuser derInnenstadtentwicklung im Bestand vorzieht, begeht Raubbau an derNatur. Beim Wohnungsbau und in der Stadtentwicklung braucht es einBündnis aller involvierten Akteure - wie es der vom BerlinerMieterverein organisierte Alternative Wohngipfel zeigt. Einnachhaltiger Umgang mit Flächen und Rohstoffen ist einegesamtgesellschaftliches Aufgabe."Weitere Infos: www.NABU.de/wohngipfelFür Rückfragen:Henry Wilke, NABU-Experte für Siedlungentwicklung, Tel. +49 (0)30.2849 84-1628, E-Mail: Henry.Wilke@NABU.deDanny Püschel, NABU-Klimaschutzexperte, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1521,E-Mail: Danny.Pueschel@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell