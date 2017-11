NABU: Weltklimakonferenz erfüllt Erwartungen - Entwurf für Regelwerk zum Pariser Abkommen liegt vor

Berlin/Bonn (ots) - Kurz vor Abschluss der Weltklimakonferenz inBonn ist absehbar, dass sich die Vertreter der 195 Vertragsstaaten amFreitag auf einen Entwurf für ein Regelwerk zum Pariser Abkommen von2015 verständigen. Damit seien die Erwartungen an die Konferenzerfüllt worden. NABU-Präsident Olaf Tschimpke: "Ein Entwurf für einRegelwerk liegt auf dem Tisch, damit ist das wichtigste Ziel derKonferenz erreicht. Jetzt muss es darum gehen, die Aufbruchsstimmungaus Paris zu reaktivieren und die ausformulierten Vereinbarungen impolnischen Kattowitz 2018 tatsächlich in die Tat umzusetzen."Allerdings sei der aktuelle Entwurf mit vielen hundert Seiten Textnoch sehr aufgebläht. Bei der nächsten Klimakonferenz in Polen solldieses Regelbuch verabschiedet werden. Bis dahin sei noch reichlichVerhandlungsarbeit notwendig, um den Umfang wieder etwaseinzudampfen.Viel gesprochen wurde über den sogenannten Talanoa Dialog in Bonn.In diesem Prozess geht es darum, die Klimaschutzambitionen allerVertragsparteien zu überprüfen. Aus Sicht des NABU ist es amwichtigsten, dass damit auch die notwendigen Schritte zur Steigerungder Klimaschutzbemühungen aller Staaten eingeleitet werden.Trotz der positiven Bilanz von Bonn, ist es zwingend nötig, dassmöglichst schnell noch mehr Klimaschutzmaßnahmen beschlossen werden,um überhaupt das Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zuerreichen. "Paris gilt erst ab 2020, das heißt, wir brauchen in denkommenden zweieinhalb Jahren ehrgeizigere Pläne, um bis dahin dieCO2-Emissionen in Europa und weltweit weiter massiv zu begrenzen", soTschimpke. Der NABU begrüßte die Initiative US-amerikanischerBundesstaaten, Kommunen und Städte mit einem klaren Bekenntnis zumParis-Abkommen. "Es ist ein deutliches Signal an Präsident Trump,sich klimapolitisch nicht weiter zu isolieren", so Tschimpke weiter.Der NABU begrüßte ebenfalls die Verabschiedung eines Aktionsprogrammsfür Gender-Aspekte. Der "Gender Action Plan" zielt darauf ab, denFrauenanteil künftig in den Klimaverhandlungen zu erhöhen.Ein Wermutstropfen in der Klimapolitik ist der aktuell bekanntevorliegende Kompromiss-Vorschlag zur Klimapolitik derJamaika-Sondierungen in Berlin. "Bundeskanzlerin Merkel hat es nichtgeschafft, ihre Partei und auch die FDP rechtzeitig zurKlimakonferenz dazu zu bringen, Pläne für einen ehrgeizigerenKlimaschutz vorzulegen, um damit auch international wieder eineVorreiterrolle einzunehmen. Die Kompromisslinie beim Kohleausstiegwird, so wie es aussieht, bei weitem nicht ausreichen, um dieselbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, so der NABU-Präsident.Deutschland hat sich bereits 2010 festgelegt, dieTreibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu mindern."Ohne eine zusätzliche Minderung von rund 100 Millionen Tonnen CO2durch die Kohle werden auch Programme für mehr Gebäudesanierung undEnergieeffizienz, die ohne Frage dringend nötig sind, nichtausreichen, um doch noch das Ziel zu erreichen", ergänztNABU-Klimaexperte Sebastian Scholz.Mehr Infos unter www.NABU.de/COP23Der NABU begleitete die Verhandlungen gemeinsam mit seinemDachverband BirdLife International in Bonn.Pressekontakt:Für Interviews stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:Sebastian Scholz, NABU-Klimaschutzexperte, E-Mail:Sebastian.Scholz@NABU.de, Mobil +49 (0) 172-4179727Für Rückfragen:Sebastian Scholz, NABU-Klimaschutzexperte, +49 (0) 172-4179727,E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.de, Twitter: www.twitter.com/NABU_KlimaKathrin Klinkusch, NABU-Pressestelle, Tel. +49 (0)30.284984-1510,E-Mail: Kathrin.Klinkusch@NABU.de, Mobil +49 (0) 173-9306515,www.twitter.com/NABU_presseNABU-Pressestelle:Kathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell