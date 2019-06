NABU: Warum in die Ferne schweifen? / Erholung geht auch nah / Tipps für einen erlebnisreichen, erholsamen und klimafreundlichen Urlaub

Berlin (ots) - Millionen Menschen starten jetzt zu Beginn derSchulferien mit Auto oder Flieger in die Ferien. Leider sindbesonders weite Flugreisen Gift für unser Klima. Wer Urlaub machenwill, kann dies auch klimafreundlich tun. Der NABU gibt dafür Tippsfür erlebnisreiche und erholsame Sommerferien - gleich vor derHaustür."Wer unser Klima schonen will, findet viele umweltfreundlicheAlternativen zu Flugreisen", sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke."Auch in der heimischen Natur gibt es viel zu erleben und zuentdecken." Fast immer stünden in der Nähe des Wohnorts Wander- oderRadwege zur Verfügung. Gelegenheiten zum Beobachten von Kranichenoder Gegenden mit besonders schönem Sternenhimmel seien oft nur eineBahnfahrt entfernt. Kurze Fahrwege schonen nicht nur die Umweltsondern auch die Nerven der Reisenden."Unsere zahlreichen Schutzgebiete bilden einen wunderbarenGegenpool zur Reizüberflutung des Alltags und sind immer einen Besuchwert", so Tschimpke, "Geschützte Flussauen, Moore, ehemaligeMilitärgebiete oder Bergbaufolgelandschaften dürfen sich fast ohnemenschliche Eingriffe entwickeln, daher gibt es auch im Inland jedeMenge Wildnis zu entdecken." Ein Urlaub an Nord- und Ostsee oder inden Bergen stärkt zudem nachweislich das Immunsystem. NaturnaheWälder wirken sich positiv auf unsere Widerstandsfähigkeit gegenüberStress aus. Belastende Reize der Stadt, die beispielsweise vomStraßenverkehr ausgehen, gibt es hier nicht. Die NABU-Kooperation"Fahrtziel Natur" lädt ein, mit der Bahn in 23 Nationalparke,Naturparke und Biosphärenreservate vom Wattenmeer bis in die Alpen zureisen.Auch im Garten und auf dem Balkon muss niemand auf Urlaubsgefühleverzichten. Ein naturnaher Garten kommt ohne Kunstdünger undtorfhaltige Blumenerde aus und ist eine Wohltat - für Menschen,Tiere, Pflanzen und das Klima. Zwischen brummenden Hummeln, singendenVögeln und duftenden Blüten kommt Entspannung auf. Mit einem Buch imLiegestuhl oder selbstgemachtem Erdbeerkuchen aus eigener Ernte kannder Urlaub beginnen.Tipps zum Klimaschutz im Sommer-Urlaub:http://ots.de/tZP43iFahrtziel Natur:www.nabu.de/wir-ueber-uns/produkte/reisen/11509.htmlTipps zum Gärtnern:www.NABU.de/gartenInfos zum NABU-Naturparadies Grünhaus:www.wildniserleben.naturerbe.dePressekontakt:Tina Mieritz, NABU-Klimaexpertin, Mobil +49 (0)173.35 22 872, E-Mail:Tina.Mieritz@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell