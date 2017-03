NABU: Wälder brauchen mehr Schutz / Zum Internationalen Tag des Waldes, 21.3.

Berlin (ots) - Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes(21.3.) fordert der NABU mehr Schutz für Wälder, weltweit und inDeutschland. Vor allem die Umwandlung von Wäldern zulandwirtschaftlichen Flächen und Siedlungen führen weltweit zu einemVerlust von 13 bis15 Millionen Hektar jährlich. Dazu trägt inbesonderem Maße der Konsum von Fleischprodukten bei, denn jedes Jahrwerden weitere Weideflächen benötigt und Futtermittel wie Soja werdenauf dem globalisierten Markt in großen Mengen gehandelt."Wälder sind weltweit bedeutende Lebensräume für eine immenseArtenvielfalt. Wir Menschen profitieren vor allem von ihrenkostenlosen Leistungen. Nur wenn wir Wälder schützen, können wirweiterhin zum Beispiel von ihrem Nutzen als Kohlenstoffspeicherprofitieren", sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Auch Deutschland ist seiner Verpflichtung, Wälder effektiv zuschützen noch längst nicht nachgekommen. Gerade mal zwei Prozent derWaldfläche Deutschlands sind heute über einen rechtlichen Schutzdauerhaft aus der Nutzung genommen. Nur in solchen Wäldern könnensich langfristig wieder urwaldähnliche Strukturen und damit einParadies für die Artenvielfalt entwickeln.Die geplante Ausweisung eines dritten Nationalparks in Bayern istein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Dabei muss dienaturschutzfachliche Qualität des Waldes bei der Ausweisung imVordergrund stehen. Mit dem Spessart und dem Steigerwald stehen zweigeeignete Laubwaldgebiete im Eigentum des Freistaates zu Verfügung.Ein neuer Nationalpark muss auch neue naturschutzfachliche Qualitätin das betroffene Gebiet bringen und darf nicht nur bereits alsNaturschutzgebiet ausgewiesene Flächen beinhalten.Der Waldnaturschutz in Deutschland geht jedoch deutlich über dienicht mehr forstwirtschaftlich genutzten Flächen hinaus, denn derGroßteil des deutschen Waldes wird weiterhin bewirtschaftet werden."Grundsätzlich sollte bei Wirtschaftswäldern das Ziel verfolgtwerden, dass diese sich bezüglich Struktur (Baumartenzusammensetzung,Waldentwicklungsphasen, Totholzanteil) an heimischen 'Urwäldern'orientieren. Um dies sicherzustellen bedarf es einer entsprechendenÄnderung der Waldgesetze", fordert Tschimpke.Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens, mit dem Ziel denTemperaturanstieg auf deutlich unter 2, besser auf 1,5 Grad Celsiuszu begrenzen, spielt der Wald eine zentrale Rolle bei der Reduzierungvon Kohlenstoff in der Atmosphäre. Um weiterhin als Kohlenstoffsenkefungieren zu können, muss die Waldfläche erhalten und vermehrtwerden. "Dabei ist zu beachten: Wald ist nicht gleich Wald. Ein alterWald, mit hohen Holzvorräten und einem intakten Boden speichertwesentlich mehr Kohlenstoff als aufgeforstete Plantagen", soNABU-Waldexperte Stefan Adler.Für Rückfragen:Stefan Adler, NABU-Waldexperte, Mobil 0172-2832663, E-Mail:Stefan.Adler@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell