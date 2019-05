NABU, WWF und IFAW fordern in Niedersachsen: Herdenschutz statt Wolfsabschuss

Berlin/Hannover (ots) - NABU, WWF und IFAW kritisieren dieEntscheidung des niedersächsischen Landesumweltministeriums, dieAbschussgenehmigung des Rodewalder Wolfsrüden mit der Bezeichnung"GW717m" erneut zu verlängern. Laut Medienberichten spieltNiedersachsens Umweltminister Olaf Lies mit dem Gedanken, Wölfe auchohne individuelle Zuordnung abschießen lassen zu wollen. Aus Sichtder Verbände tragen die Aussagen aus dem Ministerium nicht zu einerVersachlichung der Situation bei. In einem gemeinsamen Statementfordern NABU, WWF und IFAW die Einhaltung europäischen und deutschenRechts und eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen Wolfund Herdenschutz.Bereits am 23. Januar erteilte der Niedersächsische Landesbetriebfür Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitUnterstützung des Niedersächsischen Umweltministeriums dieAusnahmegenehmigung zum Abschuss des Rüden, nachdem eine gehäufteZahl von Nutztierrissen im Bereich des Rodewalder Rudels verzeichnetwurde. Die Begründung des NLWKN zur Ausnahmegenehmigung reicht nachAnsicht der Verbände allerdings nicht aus und ist fachlich falsch.Vorwürfe erhebt der NABU-Landesverband Niedersachsen gegenüber demLand, da es nach seiner Kenntnis kaum Aktivitäten gegeben hat, Rissebei Rindern und Pferden durch entsprechende Herdenschutzmaßnahmen zuunterbinden, während deutlich in die Suche und den Abschuss desRodewalder Rüden investiert wurde.Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf(DBBW) legte bereits im Februar 2019 öffentlich dar, dass auch Rindervor Wölfen geschützt werden müssen, wenn einzelne Wölfe gelernthaben, Rinder zu töten. Landesumweltminister Olaf Lies sieht dasoffenbar anders, sagte er doch bei der letzten Sitzung desArbeitskreises Wolf des niedersächsischen Umweltministeriums, dassbei Rindern die Herde, bestehend aus ausgewachsenen und jungenTieren, ausreichenden Schutz bieten würden."Diese Haltung führt Herdenschutz als nachgewiesene effektivePrävention ad absurdum. An flächendeckendem, fachgerechtemHerdenschutz in Wolfsgebieten führt jedoch kein Weg vorbei", sagtClaudia Grünewald, Artenschutzexpertin des NABU. Prävention müsseimmer das erste Mittel der Wahl bleiben und helfe dabei, dassLerneffekte bei Wölfen und damit auch Entnahme-Situationen gar nichterst entstehen.Moritz Klose vom WWF äußert sich zum Gedankenspiel des Ministers:"Für eine präventive Entnahme von Wölfen gibt es weder einerechtliche Grundlage, noch ist sie fachlich sinnvoll. Die Tötung vonWölfen darf nur im Einzelfall, nach Prüfung aller zur Verfügungstehenden Alternativen erfolgen."Andreas Dinkelmeyer vom IFAW: "Minister Lies wäre besser beraten,endlich flächendeckenden Herdenschutz in seinem Land umzusetzen,statt Gelder für die langwierige Suche nach einzelnen Wölfen zuverschwenden. Zumal kann weiterhin nicht glaubhaft versichert werden,wie der Rüde eindeutig identifiziert und entnommen werden kann."Diese Unklarheit werde gerade jetzt - in den Frühjahrsmonaten -besonders relevant. Es könnte versehentlich ein anderes Tier, zumBeispiel die säugende Wölfin, getötet werden, auf die die jungenWelpen, die Ende April/Anfang Mai geboren werden, in dieser Zeitangewiesen sind."Wenn von einem Selbstschutz bei Herden ohne fachliche Grundlageausgegangen wird, handelt das Land grob fahrlässig und schafft erstdie Möglichkeit, dass Wölfe lernen, größere Weidetiere zu reißen", soder Landesvorsitzende des NABU Niedersachsen Dr. Holger Buschmann."Das Land muss demgegenüber dringend öffentlich fordern, dassHerdenschutzmaßnahmen sofort ergriffen werden, wenn erste Risse ineinem Wolfsgebiet erfolgen."Die Verbände bewerten die Kommunikation der zuständigen Behördenzum Fall des Rodewalder Rüden seit Beginn mehr als mangelhaft, da dieÖffentlichkeit völlig im Dunkeln gelassen würde. "Gute fachlichePraxis im Wolfsmanagement sieht anders aus", so die Verbände. Mit demSchweigen der Behörden zu Hintergründen des Rodewalder Rudels undgleichzeitiger populistischer Stimmungsmache rücke man diekonfliktarme Koexistenz von Mensch und Wolf absichtlich in weiteFerne.Zu einem guten Wolfsmanagement gehören sachlicheInformationsarbeit gegenüber der Öffentlichkeit und anderenInteressengruppen ebenso wie eine adäquate Förderung,Beratungsleistung und Umsetzung von flächendeckendem Herdenschutz.Hintergrund zum Fall:Die Einzelabschussgenehmigung für den Wolf GW717m begründet sichgemäß NLWKN auf zwei Einzelfälle, bei denen ein zwei Monate altesKalb nachweislich von dem Rüden gerissen worden ist und einzweijähriges Rind nach Verletzung eingeschläfert wurde. Weitere Fällekonnten dem Tier nicht zugeordnet werden oder der NLWKN geht davonaus, dass ein Selbstschutz der jeweils betroffenen Herde nichtgegeben war. Der NLWKN geht weiterhin davon aus, dass mehreremehrjährige gesunde Rinder bereits einen Selbstschutz auch für Kälberbieten würden, ohne dieses durch fachliche Studien belegen zu könnenoder sich zu diesem Thema mit anderen Ländern, bundesweiten Behörden,Informationsstellen und Experten ausgetauscht geschweige dennabgesprochen zu haben.Pressekontakt:Andreas Dinkelmeyer, IFAW Deutschland, Tel. +49 (0)40-86650015,Mobil +49 (0)173 622 75 39 adinkelmeyer@ifaw.orgPhilip Foth, Pressesprecher NABU Niedersachsen,Tel. +49(0)511-9110533, Mobil +49(0)172-4344604,Philip.Foth@nabu-niedersachsen.deMarie Neuwald, NABU-Wolfsexpertin, Tel. +49 (0)30-284984-1624,Marie.Neuwald@NABU.deMoritz Klose, WWF-Wildtierexperte , Mobil +49 (0)151 188 548 87,Moritz.Klose@wwf.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell