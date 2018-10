NABU: Vogelschutz im Stromnetz muss besser werden / Bundesweite Erfassung von toten Vögeln an Stromleitungen läuft seit einem Jahr

Berlin (ots) - An den über 60.000 Kilometer Hoch- undHöchstspannungstrassen, die Deutschland durchziehen, verenden nacheiner NABU-Studie 1,5 bis 2,8 Millionen Vögel pro Jahr. Um hiergenauere Daten zu erhalten, haben der NABU und die Renewables GridInitiative (RGI) 2017 eine Hotline und eine Online-Meldemöglichkeitfür Vogelfunde an Stromtrassen eingerichtet. "Wir möchten Klarheitdarüber, wie viele Vögel an Freileitungen sterben und welche Artenbesonders betroffen sind", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller."Es ist außerdem wichtig, dieses Naturschutzproblem bekannter zumachen. Mit überschaubarem Aufwand kann die Zahl der Vögel, die mitLeitungen kollidiert, verringert werden."Die bisher eingegangen Meldungen zeigen, dass Stromleitungen allerSpannungsebenen tödliche Risiken für Vögel bedeuten können. Schwäne,Kraniche und Gänse führen die Liste der Kollisionsopfer an, alsoVögel deren Sehvermögen an offene Landschaften angepasst ist und diezu schwerfällig sind, um abrupt Hindernissen ausweichen zu können undgegen die Leitungen fliegen."Die vier für das Höchstspannungsnetz verantwortlichenÜbertragungsnetzbetreiber haben neben ihrem langjährigen Engagementan eigenen Leitungsabschnitten die Einrichtung des Meldeportalsunterstützt, um erstmals Daten im gesamten Bundesgebiet systematischerfassen und analysieren zu können", so Antina Sander,Projektkoordinatorin der Renewables Grid Initiative. Auch vieleVerteilnetzbetreiber haben ein großes Interesse an einer fundiertenInformationslage zur Lösung dieses Problems. In derenVerantwortungsbereich verenden auf ungesicherten Strommasten derkleineren Mittelspannungsleitungen außerdem noch immer vieleGreifvögel, Eulen und Störche durch Stromschläge.Bei den bisher 30 Meldungen mit insgesamt 87 Vögeln handelt essich um Zufallsfunde und keine systematischen Kontrollen. "DieMeldungen sind ein erster Hinweis, um Leitungsabschnitte zuidentifizieren, an denen Vögel sterben. Je mehr Funde uns übermitteltwerden, desto besser wissen die Netzbetreiber, wo sie etwaVogelschutzmarkierungen anbringen müssen oder welche Gebiete sie beider Netzausbauplanung besser umgehen sollten", soNABU-Vogelschutzexperte Eric Neuling.Die Naturschutzbehörden der Länder sind dafür verantwortlich, dieSicherung von Leitungen voranzutreiben. Bis auf Brandenburg undThüringen gibt es aber in keinem Bundesland eine zentrale Erfassungsolcher Funde. Die Meldemöglichkeit von NABU und RGI soll durch einebundeseinheitliche Fallsammlung, Auswertung und Information an dieNetzbetreiber diese Lücke schließen.Ergebnisse und Meldungen unter www.nabu.de/vogelfund-stromleitungHotline: +49 (0)30-284984-5500Pressekontakt:Für Rückfragen:Eric Neuling, NABU- Vogelschutzexperte, Mobil: +49(0)178.7249611,E-Mail: Eric.Neuling@NABU.deAntina Sander, Projektkoordinatorin der Renewables Grid Initiative,Tel. +49 30 7677 19458, E-Mail: antina@renewables-grid.euNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell