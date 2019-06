NABU: Verspielt der Bauernverband die Zukunft seiner Mitglieder?

Berlin (ots) - Der NABU fordert den Deutschen Bauernverband zumStart des Deutschen Bauerntages in Sachsen auf, endlich die Chancenfür einen sozial und umweltverträglichen Wandel der Landwirtschaft zunutzen. Diese würden bei den laufenden EU-Agrarverhandlungen geradezuauf dem Silbertablett präsentiert. Ein Fahrplan zum ökologischenUmbau der milliardenschweren Subventionen könnte den meistenBetrieben Planungssicherheit, eine wirtschaftliche Perspektive undgesellschaftliche Wertschätzung zurückgeben. Das diesjährige Motto"Wandel braucht Verlässlichkeit" führe der Bauernverband mit seinerBlockadehaltung jedoch bisher ad absurdum."Viele Branchen müssen sich in Zeiten von Klimakrise undArtensterben neu aufstellen. Aber wohl kaum eine hat dafür so vielSteuergeld zur Verfügung wie die Landwirtschaft. Leider nurtheoretisch - denn statt in Lösungen für den Wandel zu investieren,verhindert der Deutsche Bauernverband eine Umverteilung der derzeitknapp 60 Milliarden Euro EU-Subventionen", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Durch sein Festhalten amverschwenderischen und umweltschädlichen System der pauschalenFlächenprämien verspielt der DBV die Zukunft vieler seinerMitglieder." Der NABU wirft dabei der Bundesregierung vor, bei denHaushalts- und Agrarverhandlungen in Brüssel der Linie der vonDBV-Präsident Rukwied zu folgen und den Rat ihrer wissenschaftlichenBerater und der Rechnungshöfe zu ignorieren.Bundesagrarministerin Julia Klöckner müsse nun den Mut haben, auchohne Zustimmung des mächtigen Lobbyverbands DBV einen klaren Fahrplanfür die Umwandlung der pauschalen Flächensubventionen vorzulegen undauf EU-Ebene zu vertreten. Jährlich 15 Milliarden Euro müssten dabeikonkret für Naturschutzmaßnahmen fließen, damit sich der Erhalt derArtenvielfalt für Landwirte auch lohne. Hierfür müssten sich auchBundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz inBrüssel einsetzen, wo im Herbst über den EU-Haushalt für das nächsteJahrzehnt verhandelt wird.Ein Fahrplan für eine zukunftsfähige und nachhaltigereEU-Agrarpolitik, die künftig die Leistung für den Naturschutz stattrein pauschal die Fläche honoriert, könne sich zudem positiv auf denStellenwert der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirken, indemihre wichtige Funktion für den Erhalt der Kulturlandschaft wieder inden Blickpunkt rückt. Vermutlich würden sich die Landwirtinnen undLandwirte dann auch wieder besser vom DBV und derLandwirtschaftsministerin vertreten fühlen. Eine forsa-Umfrage unterLandwirten zeigt, dass sich nur zwei Prozent der Bäuerinnen undBauern vom DBV gut vertreten fühlen, 56 Prozent hingegen fühlen sichschlecht oder eher schlecht vertreten. Doch auch von Julia Klöcknerfühlen sich zwei Drittel der Landwirte schlecht repräsentiert. DieUmfrage zeigt ebenfalls auf, dass 87 Prozent der Landwirte bereitwären, mehr für den Naturschutz zu tun, wenn dies entlohnt würde.Dass der DBV die Zukunft der Betriebe durch immer weitereProduktionssteigerungen sehe und Umweltproblemen vor allem mittechnischen Hilfsmitteln begegnen wolle, werde laut NABU denAnsprüchen der Gesellschaft und auch vieler Landwirte nicht mehrgerecht. Zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Grün- undAckerland seien pro Betrieb mindestens zehn Prozent nicht-produktivernaturnaher Flächenanteile notwendig. Zusätzlich müsstenExtensivierungsmaßnahmen gefördert werden. In diesem Zusammenhang hatder NABU konkrete Forderungen an die zukünftige Ackerbaustrategie derBundesregierung formuliert.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "Der DBV hat jetzt dieMöglichkeit zu zeigen, dass er die Erwartungen und Wünsche derGesellschaft verstanden hat und sich auf den Weg hin zu einernachhaltigeren Landwirtschaft machen will. Dies bedeutet, dass wirvor allem mehr Raum für die Natur in Form von Brachen, Säumen undHecken brauchen. Außerdem muss das Problem der Überdüngung und zuhoher Pestizideinsätze schnell und ehrgeizig angegangen werden.Bisher hat sich, wenn überhaupt, nur die Rhetorik des DBVverändert. Grundsätzlich schwingt bei allem aber immer noch eineAnspruchshaltung mit, die von gestern ist. Der Steuerzahler kann fürsein Geld mehr Umweltleistungen erwarten, nicht der Agrarsektor nochmehr Geld frei Haus vom Staat."Mehr Infos:www.nabu.de/bauerntagwww.nabu.de/ackerbaustrategieforsa-Umfrage: www.NABU.de/umfrage-landwirtschaftKostenfreie Pressebilder und Grafiken:www.NABU.de/pressebilder_landwirtschaftPressekontakt:Konstantin Kreiser, NABU-Leiter globale und EU-Naturschutzpolitik,Mobil +49 (0) 172-4179730, E-Mail: Konstantin.Kreiser@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1588Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell