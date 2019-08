NABU: Verheerende Brände zerstören Regenwälder auch in Indonesien / Tschimpke: Abholzung von Regenwäldern und Trockenlegung von Mooren steigert Gefahr für Brände

Berlin (ots) - Während die Welt derzeit auf die in Brasilienwütenden Waldbrände schaut, brennt es erneut auch in IndonesiensRegenwäldern im verheerenden Ausmaße. Nach Angaben des indonesischenUmwelt- und Forstministeriums (KLHK) waren in den ersten fünf Monatendieses Jahres landesweit bereits 42.740 Hekar Regenwald von Brändenbetroffen, noch bevor die im Juni einsetzende Trockenzeit begonnenhatte. Dies entspricht fast dem Doppelten der Fläche, die imgesamten, besonders regenreichen, Vorjahr betroffen war.Seit Anfang August spitzt sich die Lage insbesondere auf demindonesischen Teil Borneos Kalimantan und Sumatra weiter zu. Derstaatliche Dienst für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG)registrierte am 3. August landesweit 1.025 Brandherde, am 7. August1.586 und am 9. August bereits 2.002 Brandherde mit Schwerpunkten inden Provinzen Riau auf Sumatra sowie West- und Zentralkalimantan aufBorneo. "Die Situation ist aktuell ähnlich kritisch wie in denKatastrophenjahren 1997 und 2015", sagte NABU-Präsident OlafTschimpke. Bei Wald- und Moorbränden im Spätsommer und Herbst 2015wurden nach Berechnungen des InternationalenForstwissenschaftszentrums (CIFOR) 884 Millionen Tonnen Kohlendioxidfreigesetzt.Im Süden Sumatras, wo der NABU das Projekt "Hutan Harapan"(indonesisch: "Wald der Hoffnung") zum Schutz tropischer Regenwälderumsetzt, hat es seit zwei Monaten nicht mehr geregnet. Hier kämpftdie 40-köpfige Waldschutzeinheit seit Wochen gegen illegal immerwieder neu gelegte Brände - seit Jahresbeginn bereits 75. Seitvorletzter Woche erhält sie dabei Unterstützung von Polizei undMilitär. So gelang es bereits, zwei Brandstifter zu verhaften. DerNABU betont jedoch, dass jetzt nicht nur die Brandbekämpfung imVordergrund stehe, sondern auch die klare Benennung von Ursache undWirkung."Tropische Tieflandregenwälder und Moore verfügen über einfeuchtes Mikroklima und brennen daher unter natürlichen Bedingungenauch während längerer Trockenperioden normalerweise nicht", sagteNABU-Regenwaldexperte Tom Kirschey. "Erst durch die Landnutzung, wiedie Abholzung der Wälder und die Trockenlegung von Mooren, werdentropische Ökosysteme überhaupt erst feueranfällig." Verbunden mit derkriminellen Energie der Brandstifter, die eine Umwandlung derWaldflächen in Agrarflächen meist für den Anbau von Ölpalmenanstreben, könne es dann leicht zu solchen Katastrophen kommen. "Eshandelt sich hierbei aber eben nicht um eine Naturkatastrophe,sondern um Brandstiftung", so Kirschey.Mit 95 Millionen Hektar tropischer Waldfläche gehört Indonesien zuden bedeutendsten Ländern für Regenwaldschutz. Das Land liegt in derZone des tropischen Monsunklimas, der Monat August gilt als der imlangjährigen Mittel trockenste Monat insbesondere auf den InselnBorneo, Sumatra und Java. Während es noch um das Jahr 1900 etwa 16Millionen Hektar Tieflandregenwald auf Sumatra gab, sind diese aufheute etwa 250.000 Hektar geschrumpft - ein Verlust von über 98Prozent. Mit Förderung der Internationalen Klimaschutzinitiative(IKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit (BMU) unterstützen der NABU und die KfW Entwicklungsbankdas Projekt "Hutan Harapan" zum Schutz der bedeutendenRegenwaldgebiete auf Sumatra.Hutan Harapan steht zum einen für ein ca. 100.000 Hektar großesWaldgebiet in den Provinzen Süd-Sumatra und Jambi, zum anderen ist esdas Modellvorhaben der so genannten"Ökosystem-Restaurations-Konzession" (ecosystem restorationconcession, ERC), welche als Instrument gegen die Entwaldungetabliert wurde. Seit der Etablierung des ERC-Modells sind heute inIndonesien ca. 650.000 Hektar (insbesondere auf Sumatra undKalimantan) nach diesem zukunftsweisenden Lizenztyp verwaltet.Mehr Informationen: http://ots.de/uyYhAAPressekontakt:Tom Kirschey, Teamleiter Internationaler Moorschutz/Südostasien derNABU-Bundesgeschäftsstelle, Mobil +49 (0)172-3863968,E-Mail: Tom.Kirschey@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell