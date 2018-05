Berlin (ots) -Sag mir, wo die Vögel sind: Der NABU ruft gemeinsam mit seinerJugendorganisation NAJU und seinem bayerischen Partner LBV zurdiesjährigen deutschlandweiten Vogelzählung in Gärten und Parks auf.Die 14. "Stunde der Gartenvögel" findet von Vatertag bis Muttertag,also vom 10. bis zum 13. Mai statt."Am langen Wochenende von Christi Himmelfahrt bis zum Sonntaghaben Vogelfreunde diesmal einen Tag mehr Zeit für die Zählung", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Wir wünschen uns, dassmöglichst viele Menschen mitmachen, denn umso aussagekräftiger werdendie Ergebnisse."Der NABU blickt inzwischen auf 13 Jahre "Stunde der Gartenvögel"zurück. "Die umfangreichen seit 2005 gesammelten Daten ermöglichenuns solide Aussagen über Zu- und Abnahmen", sagtNABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. Über den Zeitraum zeigten sichbei den häufigsten Vögeln des Siedlungsraums bei 20 Arten eineZunahme, bei 17 Arten abnehmende Zahlen und bei weiteren 20 Artenkeine Tendenz in die eine oder andere Richtung. Auch hat sich dieGesamtzahl der Vögel im Siedlungsraum seit 2005 nur wenig verändert -auch wenn es in einzelnen Jahren Schwankungen gibt. "Damit hebt sichdie Entwicklung in Gärten und Parks erfreulicherweise deutlich vonden drastisch schwindenden Vogelbeständen unserer Wiesen und Felderab, die einen Großteil der Fläche Deutschlands ausmachen", soLachmann.Im vergangenen Jahr hatten fast 61.000 Vogelfreunde bei der Stundeder Gartenvögel mitgemacht und aus über 40.000 Gärten insgesamt über1,4 Millionen Vögel gemeldet. Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der"Stunde der Wintervögel", handelt es sich damit um Deutschlandsgrößte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.Und so funktioniert die Teilnahme: Von einem ruhigen Plätzchen imGarten oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchsteAnzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt werden kann. DieBeobachtungen können per Post, Telefon - kostenlose Rufnummer am 12.und 13. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115 - oder einfachim Internet unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden.Meldeschluss ist der 21. Mai.Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem erstenZähltag auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mitvergangenen Jahren verglichen werden. Interaktive Karten stellen dar,wie sich eine Vogelart bundesweit oder in einem ausgesuchtenBundesland oder Landkreis entwickelt hat.Für kleine Vogelexperten hat die NAJU die "Schulstunde derGartenvögel" (7. bis 11. Mai) ins Leben gerufen. Ein großesNAJU-Aktionspaket versorgt teilnehmende Gruppen und Klassen mitZählkarten, einem "Vogelbüchlein für die Hosentasche" für jedes Kind,einem NAJU-Poster, auf dem Kinder die häufigsten Vogelarten inDeutschlands Gärten und ihre Besonderheiten kennenlernen, sowie einemBegleitheft. Hierin finden Gruppenleiter, Lehrer und Erzieher dieAnleitung für eine Gartenvogel-Rallye mit spannenden Wissens- undSpielstationen, die mit wenig Aufwand überall im Freien durchgeführtwerden können. Das Aktionspaket kann im NABU-Shop bestellt werden:www.NABU-Shop.de. Weitere Informationen unter www.NAJU.de/sdgInformationen finden Sie unter www.stundedergartenvoegel.de,kostenfreie Pressebilder unter www.NABU.de/sdg-pressebilder. EinenTeilnahmebogen zur Verwendung in Printmedien gibt es unterwww.nabu.de/sdg-medieninfosAudio-Files der häufigsten Gartenvögel stellen wir Ihnen gern zurVerfügung.Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie an Interviews mit unserenVogelexperten, Tipps zur Vogelbeobachtung oder weiterem Bildmaterialinteressiert sind. Gern können Sie auch eine Vogelzählung vor Ortbegleiten.Einen NABU Online-Vogelführer gibt es unterwww.nabu.de/vogelfuehrerFür Rückfragen:Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte, Tel.: +49(0)30-284984-1620,Mobil: 0172-9108275, E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deSilvia Teich, NABU-Pressestelle, Tel.: +49(0)30-284984-1588,E-Mail: Silvia.Teich@NABU.deFranziska Ostertag, NAJU-Pressestelle, Tel. +49(0)30-652 137 52-30,E-Mail: Franziska.Ostertag@NAJU.deMarkus Erlwein, LBV-Pressestelle, Tel. +49(0)9174.4775.80,E-Mail: Markus.Erlwein@LBV.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell