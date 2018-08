NABU: Usutu-Virus tötet mehr Amseln als je zuvor / Raum Nürnberg, Bremen und Hamburg erstmals vom Virus betroffen

Berlin (ots) - Das Vogelsterben durch das tropische Usutu-Virussetzt sich auch in diesem Jahr fort und erfasst weitere Regionen inDeutschland. Besonders Amseln sind betroffen. NABU undTropenmediziner bitten die Bevölkerung, kranke oder verendete Tiereunter www.nabu.de/usutu-melden zu melden und möglichst zurUntersuchung einzusenden. "Wir haben in diesem Jahr bereits 1.500Meldungen von Usutu-Verdachtsfälle erhalten, knapp zwei Drittel davonalleine im August", so NABU-Vogelschutz-Experte Lars Lachmann.Seit dem erstmaligen Auftreten dieses Vogelsterbens im Jahr 2011breitet sich das besonders im Spätsommer von Stechmücken auf Vögelübertragene Usutu-Virus zunehmend über Deutschland aus. Waren in denersten Jahren lediglich wärmebegünstigte Regionen entlang desRheintals und am Untermain betroffen, konnte seit 2016 eineAusbreitung über Nordrhein-Westfalen nach Norden und in RichtungBayern sowie ein separater Ausbruch im Raum Leipzig und Berlinfestgestellt werden. In diesem Jahr sind offensichtlich vor allem dieRegionen um Nürnberg sowie zwischen Bremen und Hamburg erstmalsbetroffen."Die 2018 bisher gemeldeten Fälle übertreffen die Zahlen aus denVorjahren deutlich, was für ein besonders starkes Auftreten und füreinen Verbreitungssprung des Virus spricht", so Lachmann.Ornithologen und Tropenmediziner konnten seit 2011 feststellen, dassimmer dann besonders viele Vögel verenden, wenn das Virus erstmals ineiner Region auftritt, wie derzeit um Nürnberg, Bremen und Hamburg.In den Folgejahren sinken die Todeszahlen dann auf ein niedrigeresNiveau. Lachmann: "Der warme Sommer dieses Jahres dürfte dieAusbreitung des ursprünglich tropischen Virus begünstigt haben."Um die tatsächliche Ausbreitung des Virus dokumentieren zu können,ist es wichtig, möglichst viele Verdachtsfälle im Labor bestätigen zukönnen. Entsprechende Untersuchungen nehmen dasBernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg (BNI) sowiemanche veterinärmedizinischen Untersuchungsämter vor. Beim BNI sindin diesem Jahr bereits 174 möglicherweise am Usutu-Virus verendeteVögel eingesandt worden. Sie werden derzeit untersucht. ErsteLabornachweise des Virus sind erfolgt.Durch das Virus verursachte Todesfälle von Vögeln treten jeweilswährend der Stechmückensaison von Mai bis September auf. InfizierteVögel wirken offensichtlich krank, apathisch, flüchten nicht mehr undsterben meist innerhalb weniger Tage. Fast immer sind es Amseln, beidenen diese Krankheit festgestellt wird, weshalb die Usutu-Epidemieauch als "Amselsterben" bekannt wurde. Allerdings werden auch andereVogelarten von diesem Virus befallen und können daran sterben.Lachmann: "Leider kann man Usutu-Infektionen weder verhindern nochbehandeln. Es bleibt lediglich die einmalige Chance zu nutzen, dieAuswirkungen einer für Deutschland neuen Vogelkrankheit aufwildlebende Vogelarten zu dokumentieren und deren Folgenabzuschätzen. Ziel ist es, neuartige Gefährdungsursachen fürVogelarten mit anderen Bedrohungen wie Klimawandel undLebensraumverlust vergleichen und beurteilen zu können." Tote Vögelsollen nur mit Schutzhandschuhen oder einer umgestülpten Plastiktütegegriffen werden. Für Menschen besteht nach derzeitigem Kenntnisstandkeine gesundheitliche Gefahr durch bei Stechmücken-Stichenübertragene Usutu-Viren.Tote oder kranke Vögel melden: www.nabu.de/usutu-meldenMehr Infos: www.nabu.de/usutuKostenlose Pressefotos: www.NABU.de/pressebilder_usutuPressekontakt:Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1620,E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deMarius Adrion, NABU-Vogelschutzexperte, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1952,E-Mail: Marius.Adrion@NABU.deRenke Lühken, Usutu-Experte des Bernhard-Nocht-Instituts fürTropenmedizin, Tel. +49 (0)04.42 818 862NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell