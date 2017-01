NABU: Unnötige Wolfs-Debatte von Agrarminister Schmidt - für Wölfe kann es derzeit überhaupt keine Abschussquote geben

Berlin (ots) - Der NABU hält die in den vergangenen Wochen vonPolitikern der CDU/CSU und verschiedenen Interessenverbänden derNutztierhalter und Jäger geführte öffentliche Debatte zur Aufweichungdes Schutzstatus' von Wölfen für unnötig und fordert von der Politikein klares Bekenntnis zum Schutz des Wolfes. DazuNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller:"Der Wolf ist nach nationalem und internationalem Recht strenggeschützt. In Deutschland kann es für ihn derzeit überhaupt keineAbschussquote geben, das weiß auch Minister Schmidt. Aberglücklicherweise ist er auch gar nicht zuständig für den Wolf."Die von ihm angestoßene Debatte gehe in die falsche Richtung, soMiller. "Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir mit dem Wolf lebenkönnen. Der Wolf gehört zu Deutschland und er hat hierzulande nochlange keinen stabilen Bestand erreicht. Wir fordern von der Politik,und auch von dem für die Jagd und die Nutztierhaltung zuständigenMinister Schmidt, sich klar zum Schutz des Wolfes zu bekennen. DerNABU lehnt eine Herabstufung des Schutzstatus' sowie eine Aufnahmedes Wolfes in das Jagdrecht strikt ab."Obwohl die Zuwachsraten der Wolfspopulation in Deutschland vonmanchem derzeit als hoch empfunden würden, seien die Wachstumsratenaus biologischer Sicht vollkommen normal. Auch ohne Eingriffe würdensie wieder abflachen. Mit derzeit 46 Rudeln sei der Wolfsbestand inDeutschland keinesfalls ausreichend stabil.Mit Blick auf die vielfach diskutieren Übergriffe von Wölfen aufNutztiere sieht der NABU in möglichen Abschüssen keine Lösung.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "Bei Übergriffen stellen wirfest, dass es fast immer zu Fehlern beim Schutz der Herden kam. Eswäre falsch, den Landwirten jetzt vorzugaukeln, mit dem Abschusseines einzelnen Wolfes sei ihnen geholfen. Der Rest des Rudels wirddadurch keine Angst vor Weidetieren bekommen. Die Tötung eines Wolfesist ein völlig ungeeignetes Mittel zum Schutz von Nutztieren."Stattdessen sei es wichtig, die Tierhalter stärker beim Schutz ihrerHerden, beispielsweise durch spezielle Zäune und Herdenschutzhunde,zu unterstützen und diese Maßnahmen ausreichend zu finanzieren."Hier ist auch das Bundeslandwirtschaftsministerium und damit HerrSchmidt in der Verantwortung. Ähnlich wie es dasBundesumweltministerium vor einem Jahr mit der Einrichtung einerzentralen Dokumentations- und Beratungsstelle für den Wolf vorgemachthat, sollte jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium einKompetenzzentrum für den Herdenschutz aufbauen", so Miller.Mehr Infos zum Wolf:www.NABU.de/wolfKostenfreie Pressebilder:www.NABU.de/presse/fotos/#wolfPressekontakt:NABU-Pressestelle, Tel. +49 (0)30.284984-1510, -1952, -1958, E-Mail:presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell