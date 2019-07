NABU: UNESCO weist vier neue Weltnaturerbestätten aus - Tennhardt: Anerkennung der Naturerbe im Iran und in China ist ein wichtiger Schritt für den Erhalt der Artenvielfalt

Berlin/Baku (ots) - In Baku endet heute die 43. Sitzung derUNESCO-Welterbekommission, die über die Neuaufnahme von Natur- undKulturräumen in die Liste der Welterbestätten entscheidet. Den Titelhat die Kommission dieses Jahr an 30 der 35 nominierten Gebieteverliehen. Unter den neuen Stätten finden sich 24 Kultur- und vierNatur- sowie zwei gemischte Welterbegebiete."Die Ernennung der Naturerbestätten im Iran, in China, Island undden Französischen Süd- und Antarktisgebieten ist ein wichtigerSchritt für den Erhalt der globalen Artenvielfalt", sagteNABU-Vizepräsident Thomas Tennhardt. 1.121 Welterbestätten gibt esnun weltweit, davon sind aber nur 213 Weltnaturerbe. "Die Ernennungvon Weltnaturerbegebieten hat sich als wirksames Instrument für denNaturschutz erwiesen. Für die Zukunft ist es wichtig, die Zahl derNaturerbestätten deutlich zu erhöhen", so Tennhardt.Mit der Ernennung der Hyrkanischen Wälder im Iran, die zurÖkoregion Kaukasus zählen, stehen nun einzigartige Laubwälder unterdem Schutz der UNESCO. Der Waldtyp zeichnet sich durch einebemerkenswerte Pflanzenvielfalt aus und bietet seltenen Tieren, wiedem Persischen Leoparden, eine Heimat. Die Hyrkanischen Wäldererstrecken sich rund 850 Kilometer entlang der Südküste desKaspischen Meeres in Aserbaidschan und dem Iran. Vor 25 bis 50Millionen Jahren bedeckten diese Wälder den Großteil der Region, dieletzten Eiszeiten überstanden sie jedoch nur hier. Bereits zu Beginnder 2000er Jahre beriet der NABU das aserbaidschanische Ministeriumfür Ökologie und Natürliche Ressourcen bei der Nominierung derHyrkanischen Wälder. Diese Nominierung soll nun aktualisiert und alsErweiterung des neu ausgewiesenen Gebiets im Iran eingereicht werden.Der NABU begrüßt auch die Ernennung der Französischen Süd- undAntarktisgebiete und des Nationalparks Vatnajökull in Island zumWeltnaturerbe sowie die Regionen Paraty und Ilha Grande in Brasilienund Ohrid in Albanien als gemischte Kultur- und Naturerbestätten. Fürbesondere Freude unter Naturschützern weltweit sorgte die Aufnahmeder Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres inChina, zu der die NABU-Partnerorganisation Birdlife Australienbeigetragen hat. Das Schutzgebietsnetzwerk umfasst Teile des größtenGezeiten- und Wattsystems der Welt und ist ein wichtiger Rast- undÜberwinterungsplatz für zahlreiche Zugvögel aus 22 Ländern. Darunterder Löffelstrandläufer, der mit weniger als 120 Brutpaaren zu denseltensten Vögeln der Welt gehört und für dessen Rettung sich derNABU seit 2015 engagiert. "Das Gelbe Meer liegt mitten in derostasiatisch-australischen Migrationsroute - nirgendwo auf der Weltist die Vielfalt und Abundanz von Zugvögeln größer", so Tennhardt.In den 1990er Jahren hat der NABU mit Unterstützung desBundesumweltministeriums bei der Nominierungen derWeltnaturerbegebiete in Russland erfolgreich mitgewirkt, darunter dasUNESCO-Weltnaturerbegebiet "Westkaukasus". Seit über 25 Jahren setztder NABU im Kaukasus Projekte zum Schutz der Biodiversität,Umweltbildung und Ökotourismus um. "Die Ausweisung eines zweitenWeltnaturerbegebietes in der Ökoregion Kaukasus ist ein großer Erfolgfür die internationalen Bemühungen zum Schutz ihrer Naturschätze",sagte Vitalij Kovalev, Leiter des NABU-Kaukasusprogramms.Die Welterbekonvention ist das erfolgreichste Instrument zumErhalt der bedeutendsten Kultur- und Naturstätten der Welt. Bereits190 Staaten haben die Konvention ratifiziert. Der NABU fordert mehrinternationales Engagement beim Schutz der bestehenden und bei derNominierung von neuen Weltnaturerbegebieten.Pressekontakt:Vitalij Kovalev, Leiter NABU-Kaukasusprogramm, Mobil +49 172 91 70878, E-Mail: vitalij.kovalev@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell