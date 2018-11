NABU: Storchenjahr besser als erwartet / Im Westen nehmen Storchenbrutpaare weiter zu, im Osten geringerer Bruterfolg

Berlin (ots) - Während sich die Störche schon in ihrenafrikanischen und spanischen Winterquartieren von ihrer langen Reiseerholen, zieht der NABU eine erste Bilanz der diesjährigenBrutsaison. "Der Bruterfolg war trotz der anhaltenden Trockenheit inden meisten Regionen besser als erwartet", sagte Christoph Kaatz,Sprecher der NABU-Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz.Zwar begann die Brutsaison 2018 vor allem in den ostdeutschenBundesländern sehr zögerlich, denn viele Störche wurden durch einenWintereinbruch in Bulgarien und Rumänien an der Rückkehr gehindert.Viele kamen später als üblich zurück und der Brutbestand ging leichtzurück.In den westlichen Bundesländern nahm die Zahl der Störche dagegen,wie in den Vorjahren, weiter zu. "Die Weststörche ziehen zumeistnicht mehr nach Afrika, sondern überwintern bereits in Spanien, mitder Folge, dass eine größere Zahl zu uns zurückkehrt", so Kaatz. DieÜberwinterung in Spanien sei also die Hauptursache für den rasantenWiederaufstieg des Weißstorchs im Westen.Während im verregneten Sommer 2017 zahlreiche Jungstörche derNässe und Kälte zum Opfer fielen, kamen in diesem Jahr Sonne undWärme den Jungstörchen eher entgegen. Dass es trotzdem nicht in allenRegionen zu einem erfolgreichen Storchenjahr reichte, liege an derlangen Trockenheit. "In Regionen mit vielen Feuchtwiesen undFlussauen gab es mehr Jungstörche als in anderen Regionen, da dortgenügend Futter zur Verfügung stand", so der NABU-StorchenschützerKaatz. Weißstörche seien auch bei der Nahrungswahl flexibel: Gibt eswenig Regenwürmer und Frösche, weichen sie auf Insekten und Mäuseaus.In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen lag der Bruterfolg bei fastzwei Jungen pro Paar, in Thüringen und Baden-Württemberg sogardarüber. Hessen verzeichnete 2018 eine Zunahme der Bestände um zehnProzent auf derzeit 700 Paare. In Teilen Brandenburgs war es dagegenvergleichsweise nur ein durchschnittliches Jahr für denNABU-Wappenvogel.Mehr Infos: www.NABU.de/stoercheKostenfreie Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_storchFür Rückfragen:Kai-Michael Thomsen, NABU-Storchenexperte,Kai-Michael.Thomsen@NABU.de, Tel. 04885-570, Mobil +49 (0)162-9098072NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell