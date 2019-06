NABU: Steinhummel liegt zur Halbzeit beim Insektensommer vorn

Berlin (ots) - Die Steinhummel liegt wie im Vorjahr zur Halbzeitder diesjährigen großen bundesweiten NABU-Insektenzählung vorn. Esfolgen Honigbiene, Hainschwebfliege und auf Platz vier der AsiatischeMarienkäfer. Der heimische und bekannte Siebenpunkt-Marienkäferschafft es auch in diesem Jahr wieder nicht in die Top 20. Lautvorläufigem Auszählungsstand gingen die Schmetterlingssichtungen zumVorjahreszeitraum um 40 Prozent zurück mit Ausnahme desDistelfalters, den Insektensommer-Teilnehmer dieses Jahr dreimal sooft gesehen haben wie 2018. Der farbenprächtige Falter ist einer derwenigen fast über den ganzen Erdball verbreiteten Schmetterlinge.Jedes Frühjahr wandern die Distelfalter aus dem Süden ein, mal sindes mehr, mal weniger.Auch im zweiten Jahr des Insektensommers erkunden dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer am liebsten ihre unmittelbareUmgebung. Der am weitaus häufigste Zählort ist das nähere Wohnumfeld,wie der eigene Garten oder Balkon, gefolgt vom Park. Bislangbeteiligten sich über 6.400 Insektenfans an der Aktion und gaben über3.600 Meldungen über gesichtete Insekten ab."Im Zuge des Insektensommers erhalten wir zahlreiche Anfragen, wasjeder direkt für den Schutz von Insekten tun kann. Es freut uns, dasses eine offensichtlich größere Sensibilität in der Bevölkerung gibtund die Bereitschaft, dieser artenreichsten Tiergruppe vor derHaustür geeignete Lebensräume zu bieten", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Mit der Mitmachaktion willder NABU die fleißigen Helfer der Ökosysteme ins Licht derÖffentlichkeit stellen. In Deutschland gibt es etwa 33.000Insektenarten. Fast 90 Prozent aller Wild- und Kulturpflanzen sindauf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Wissenschaftler habenin den vergangenen Jahren einen drastischen Rückgang vor allem anFluginsekten festgestellt."Große auffällige Insekten wie die Steinhummel oder Populationenwie Ameisen sind einfacher erkennbar, daher finden sie sich unter denhäufig gemeldeten Arten", so NABU-Insektenexpertin Daniela Franzisi."Der Asiatische Marienkäfer steht in Konkurrenz zum heimischenSiebenpunkt-Marienkäfer. Insgesamt wurden weniger Schmetterlingeerfasst." Das zeige sich am Beispiel des weit verbreiteten KleinenFuchses. Obwohl es ein sehr angepasster Schmetterling ist und seineRaupe auf der Brennnessel lebt, die fast überall wächst, liegt eraktuell nur auf Platz 43 im Ranking. Im gleichen Zeitraum wurde er imVorjahr mehr als doppelt so häufig gesehen.Mit Spannung blickt der NABU nun auf den nächsten Zählzeitraum.Die nächste Insekten-Zählung findet im Hochsommer vom 2. bis zum 11.August statt, wenn die Heuschrecken zirpen und Libellen fliegen.Beobachten und zählen ist fast überall möglich: Garten, Balkon,Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. DasBeobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jedeRichtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang.Insektenbeobachtungen melden kann man unter www.insektensommer.deoder direkt von unterwegs per Smartphone über die NABU-App"Insektenwelt". Eine Besonderheit der App ist eine fotografischeErkennungsfunktion.Die Daten der Aktion Insektensommer werden in Zusammenarbeit mitder Plattform www.naturgucker.de erfasst. Die Ergebnisse werden vomNABU ausgewertet und zeitnah veröffentlicht. Der Insektensommerfindet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahrbeteiligten sich in beiden Zählräumen zusammen genommen 18.000Menschen mit über 7.300 Beobachtungen.Mehr Infos: www.insektensommer.deNABU-App "Insektenwelt":www.NABU.de/insektenweltwww.NABU.de/DistelfalterVideo mit Mark Benecke: http://ots.de/Zx166ZMedieninfos und kostenfreie Pressebilder:www.nabu.de/medien-insektensommer undwww.nabu.de/pressebilder_insektensommerHäufig gestellte Fragen zum Insektensommer: http://ots.de/NQw65jDie Raupe Nimmersatt lädt alle Kitas ein beim Insektensommermitzumachen. Kostenfreies Bildungsmaterial mit Anleitungen fürErzieherinnen und Erzieher können Sie im NABU-Shop unterwww.NABU-shop.de bestellen.Pressekontakt:Daniela Franzisi, NABU-Insektenexpertin, Tel. +49 (0)30.284984-1578E-Mail: Daniela.Franzisi@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell