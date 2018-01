NABU zu Sondierungen: Klima- und Umweltschutz sichern

Berlin (ots) - Zur Halbzeit der laufenden Sondierungsgespräche vonUnion und SPD kommentiert NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller:"Die Aufgabe der Klimaschutzziele bis 2020 wäre ein Skandal. Nichtnur, dass sowohl SPD als auch Unionsparteien damit nachträglich ihreklimapolitischen Versäumnisse rechtfertigen, mit dieser Entscheidungwürde das einzige umweltpolitische Wahlversprechen derBundeskanzlerin, noch bevor es zu einer Koalition kommt, gekippt. Esist beunruhigend, dass bis zum jetzigen Stand derSondierungsgespräche die wichtigen Natur- und Umweltthemen von zuvielen als Hemmschuh der heimischen Wirtschaft betrachtet werden.Dabei hängt unsere prosperierende Wirtschaft vom Erhalt derbiologischen Vielfalt und der natürlichen Ressourcen in Deutschlandund weltweit ab. Es kann deshalb bei einer Neuauflage der GroKo keineAusreden mehr geben, wichtige Themen wie die Verkehrswende, einUmsteuern in der Landwirtschafts- und Meeresschutzpolitik und derNaturschutzfinanzierung anzugehen, zumal sich Deutschlandverpflichtet hat, die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN auch inDeutschland zu erreichen."Bislang sei kaum zu bemerken, dass diese VerpflichtungAuswirkungen auf die politischen Ziele der GroKo-Unterhändler hätte.Dies sei auch ein fatales Zeichen für die EU insgesamt, die auf einVorangehen ihres reichsten Mitgliedsstaates angewiesen sei.Der NABU nennt vier Kernforderungen für eine zukunftsfähigeUmwelt- und Naturschutzpolitik:1) Die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020um 40 Prozent ist möglich und machbar. Wichtige Punkte dabeisind der Kohleausstieg bis spätestens 2035 und einKlimaschutzgesetz, das die international vereinbartenKlimaziele konsequent in Deutschland vorantreibt. Das wirdnur im Einklang mit verbindlichen Effizienzzielen im Wärme-und Gebäudesektor durch ein Energie-Effizienzgesetzfunktionieren. Ebenso gehört dazu eine Verkehrswende, dieernsthafte Minderungen der CO2- und Schadstoffemissionenvorsieht.2) Eine neu ausgerichtete Landwirtschaftspolitik, die strikt amPrinzip "öffentliches Geld für öffentliche Leistung"ausgerichtet ist und über geänderte Förderinstrumente der EUzum Erhalt der biologischen Vielfalt und nachhaltigwirtschaftender Bauernhöfe beiträgt. Hierzu ist auf EU-Ebeneein Naturschutzfonds von mindestens 15 Milliarden jährlicheinzurichten. Auch das LIFE-Programm derEuropäischen-Kommission muss auf eine Milliarde Eurojährlich aufgestockt werden.3) Der Meeresschutz muss institutionell gestärkt werden, umArten und Lebensräume an unseren Küsten besser zu schützen.Um Meeresschutz- und Klimaschutzziele konsequent umzusetzen,muss sich die zukünftige Bundesregierung von demfragwürdigen Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2verabschieden.4) Für ein Land wie Deutschland mit produzierender Industrieund auf hohen Naturverbrauch ausgelegten Konsumverhaltenseiner Einwohnerinnen und Einwohner muss die nachhaltigeNutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere vonNicht-Energierohstoffen, das oberste Ziel sein.Mehr Infos zu den NABU-Forderungen:www.NABU.de/bundestagswahlPressekontakt:Pieter de Pous, Fachbereichsleiter Naturschutz und Umweltpolitik, Tel+49 (0)30.284984-1601, E-Mail: Pieter.dePous@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell