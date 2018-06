NABU: So gedeiht Gemüse ganz ohne Gift im Garten / Der NABU gibt Tipps, wie Pflanzen natürlich stark werden gegen Krankheiten, Pilze und Schädlinge

Berlin (ots) - Abwarten und Tee trinken - das ist auch im Gartenoft das beste Rezept bei kleineren Problemen. Denn wer seinenPflanzen ausreichend Zeit gibt, sich selbst gegen Schädlinge, Pilzeund Krankheiten zu wehren, wird mit gesunden und kräftigen Pflanzenbelohnt. Zum Tag des Gartens am 10. Juni gibt der NABU Tipps, wieHobbygärtner ganz ohne den Einsatz von Gift ihre Pflanzen starkmachen können."Pestizide sind im Garten leider immer noch weit verbreitet", sagtNABU-Gartenexpertin Marja Rottleb, "Fast 6.000 Tonnen landen pro Jahrin privaten Gärten - sei es gegen Ameisen auf dem Gartenweg, Unkrautin den Pflaster-Fugen oder Blattläuse am Apfelbaum. Dabei tötet manmit diesen Giften nicht nur die unliebsamen Gäste, sondern auchnützliche Insekten." Auch Wildpflanzen, die für viele Insektenwichtig sind, wie Brennnessel, Löwenzahn und Taubnessel, werden beimEinsatz von Herbiziden wie Glyphosat mitvernichtet. "Wer alsoInsekten und mit ihnen auch Tiere wie Vögel, Igel, Fledermäuse undEidechsen schützen will, sollte besser auf die Trickkiste der Naturals auf den Giftschrank zurückgreifen", so Marja Rottleb.Die Natur bietet eine Fülle wirksamer Mittel - und das dazu nochmeist gratis. Jauche aus Brennnesseln kann zum Beispiel als Düngerund ein Brennnessel-Aufguss zum Bekämpfen von Blattläusen eingesetztwerden. Ackerschachtelhalm enthält Kieselsäure. Diese stärkt dieZellwände der Pflanzen und macht so Gemüse stark gegen Blattläuse,Pilze & Co. Rottleb: "Dazu setzt man einen Tee aus diesen Pflanzen anund besprüht die betroffenen Kulturen damit."Auch Standort, Boden und Lichtverhältnisse entscheiden mitdarüber, ob eine Pflanze gut gewappnet in die Saison startet. Ist derBoden auf die Bedürfnisse der Pflanze angepasst, bekommt sie genugLicht und ist auch an nassen Tagen schnell wieder trocken, habenPilze kaum eine Chance. Hat die Pflanze ausreichend Abstand zu ihrenNachbarn, können sich Pilze, Blattläuse und andere ungebetene Gästeweniger gut verbreiten. Wichtig ist es auch, Wirtspflanzen von Pilzenaus dem Garten zu verbannen. Etwa den Wacholder, der im Sommer denBirnengitterrost, einen Pilz, beherbergt, der das Laub der Birnbäumebefällt."Im Gemüsegarten ist die Mischkultur eine Jahrtausende langerprobte Methode Schädlinge und Krankheiten fernzuhalten und diePflanzen optimal mit Nährstoffen zu versorgen", so Marja Rottleb. "Sogedeihen Erdbeeren gut neben Knoblauch, Kartoffeln neben DickenBohnen und Möhren stehen gern neben Lauch."Gärtner können also viel tun, um ihre Pflanzen stark zu machen -und so die Bekämpfung von Schädlingen, Pilzen und Krankheitenweitgehend der Natur überlassen - ganz ohne Gift.Mehr Infos: www.nabu.de/vorbeugender-pflanzenschutzMehr Information, Grafiken und Fotos zur Gartenkampagne des NABU:www.NABU.de/medieninfos-gartenPressekontakt:Marja Rottleb, NABU-Gartenexpertin, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1582E-Mail: Marja.Rottleb@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell