NABU: Schon über 500.000 Tonnen CO2 durch Moorbrand bei Meppen / Miller: Mit besonders geschützten Gebieten wie Mooren muss verantwortlich umgegangen werden

Berlin/Meppen (ots) - Im Naturschutzgebiet "Tinner Dose-SprakelerHeide" schwelt seit Wochen ein Moorbrand. Nach Angaben derBundeswehr, die das Gebiet für Schießübungen nutzt, brennt es aufmittlerweile mehr als acht Quadratkilometern. Die "Tinner Dose" istauch ein nach europäischem Recht besonders geschütztes Gebiet und hatals Lebensraum für viele Arten eine große Bedeutung. Damit einhergeht eine große Verantwortung für den Erhalt dieses Moores."Der Moorbrand bei Meppen zeigt offensichtlich, dass an einigenStellen die nötige Sensibilisierung für einen verantwortungsvollenUmgang mit besonders schutzbedürftigen Gebieten noch nichtausreichend vorhanden ist", so NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller.Nach vorsichtigen ersten Berechnungen des NABU sind durch denBrand schon jetzt mehr als 500.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäregelangt - und es werden täglich mehr. Unzählige Insekten,Spinnentiere, Reptilien können vor der Hitze nicht fliehen undverenden. Der NABU Emsland erfasst dort seit Jahrzehnten seltengewordene Tier- und Pflanzenarten und hat sich maßgeblich für dieUnterschutzstellung eingesetzt. Darüber hinaus ist die Belastung derMenschen in den angrenzenden Ortschaften sowie der Einsatzkräftedurch den Rauch hoch. Und ein Ende des wochenlangen Schwelbrandes istnicht in Sicht. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück dieErmittlungen aufgenommen."Bei der diesjährigen extremen Dürre Schießübungen im Moorabzuhalten und das auch noch ohne ausreichende Absicherung durchLöschfahrzeuge - das ist unfassbar", so Felix Grützmacher,NABU-Moorschutzexperte. "Militärisch genutzte Übungsplätze sind alsletzte große zusammenhängende Naturräume in einer oft intensivgenutzten und zersiedelten Landschaft enorm wichtig für den Natur-und Artenschutz. Alle Moorflächen in der Verantwortung des Bundesmüssen jetzt auf die Möglichkeit einer Wiedervernässung überprüftwerden, die dem Natur- und Klimaschutz zugute kommt und Brände diesesAusmaßes verhindern." Positive Beispiele an einigen Standortenzeigten, dass sich nasse Moore und eine weitere militärische Nutzungnicht ausschließen müssen.