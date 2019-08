NABU: Schöner gärtnern ohne Schotter / Tipps für einen pflegeleichten Garten mit Nutzen für Mensch und Natur

Berlin (ots) - Weil sich viele Hausbesitzer Arbeit ersparenwollen, entstehen immer mehr Schottergärten in Deutschland. Dabeibleibt leider die Natur auf der Strecke. Der NABU gibt Tipps, wie manseinen Vorgarten pflegeleicht und naturnah gestaltet, ohne ihn mitSchotter zuzuschütten."Gärten mit Schotterflächen sind aus Sicht des Naturschutzesäußerst bedenklich", sagt NABU-Gartenexpertin Marja Rottleb. "Andersals in echten Steingärten, die, wenn sie fachgerecht angelegt werden,vielen Insekten Nahrung bieten, finden sich in den modernenSchottergärten kaum noch Pflanzen. Diese Flächen bieten daher keineLebensräume und Nahrung für Insekten oder Vögel. Wenn es überhauptPflanzen gibt, dann meist Kirschlorbeer und Thuja." Pollen, Nektaroder Samen, welche von Vögeln oder Insekten als Nahrung genutztwerden könnten, haben diese Pflanzen nicht. Die Böden sind zudemmeist versiegelt, hier finden Amseln und Co. nicht einen einzigenRegenwurm.Auch für Menschen sind Schottergärten nicht gut. Die Steine heizensich stark auf, die Gärten fördern also die Erwärmung der Stadt.Allergene, Pollen und Schadstoffe aus der Luft werden nicht, wie beigrünen Gärten, durch das Laub gefiltert. Regenwasser kann durch diestarke Bodenverdichtung nicht versickern und neues Grundwasserbilden. Einige Kommunen belasten daher Schotterflächen im Garten mitGebühren für das abfließende Regenwasser. Pflegeleicht sind dieGärten auch nicht, da die Steine mit den Jahren vermoosen und Laubsowie Staub auf den Geröllflächen liegenbleiben. Der Schotter mussdann aufwendig gereinigt oder sogar ausgetauscht werden.Wer sich wohlfühlen möchte, sollte auf eine naturnahe Bepflanzungsetzen. Diese kann durchaus pflegeleicht sein. So unterdrückenPflanzen, die den Boden bedecken und langsam wachsen, unerwünschteWildkräuter und brauchen selbst kaum Pflege. Für trockene, sonnigeStandorte eignen sich beispielsweise Polsterdost, Storchschnabel oderblaues Silbergras. Im Schatten gedeihen Haselwurz und Waldmeister alsBodendecker mit einem Fingerhut als Hingucker. Auch die Akelei fühltsich im Schatten wohl. Wer den Garten noch mit Totholz ergänzt, hatschon viel für Insekten getan."In den nächsten Jahren werden sich immer mehr Menschen fragen, obihre Entscheidung für einen Schottergarten die richtige war, wenn dienegativen Eigenschaften auffallen", glaubt Rottleb. Inzwischenstemmen sich auch viele Kommunen gegen den Trend und ändern ihreBauordnungen, um weitere Schottergärten zu verhindern. Wer einenRückbau plant, sollte ein paar Punkte beachten.Der Schotter muss nicht gleich komplett entsorgt werden. AlsHaufen aufgeschichtet bildet er einen Lebensraum für Eidechsen undandere Tiere. Die Folie darunter muss allerdings entfernt undentsorgt werden. Der verdichtete Boden sollte mit Kompost versorgtwerden, wenn er stark geschädigt ist. Dazu muss der Kompost gut inden Boden eingearbeitet werden. Eine weitere Methode zur schonendenBodensanierung ist die Saat von Gründungung, wie Buchweizen. Dieserhat tiefe Wurzeln, lockert den Boden und versorgt ihn mitNährstoffen. Nach dieser Behandlung können pflegeleichte Pflanzeneinziehen und den Vorgarten auch für Insekten attraktiv machen.Mehr Infos: www.NABU.de/schottergartenMehr Infos zur Kampagne: www.NABU.de/gartenvielfaltMehr Information, Grafiken und Fotos zur Gartenkampagne des NABU:www.NABU.de/medieninfos-gartenPressekontakt:Marja Rottleb, NABU-Gartenexpertin, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1582,E-Mail: Marja.Rottleb@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell