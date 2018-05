NABU: Regelwerk für das Pariser Klimaabkommen noch nicht in Sicht

Bonn (ots) - Am heutigen Donnerstag ist in Bonn dieZwischenklimakonferenz der Vereinten Nationen zu Ende gegangen, ohnedass die zentralen Bausteine für das notwendige Regelwerk, das Endedes Jahres in Kattowitz beschlossen werden soll, sichtbar werden.NABU-Präsident Olaf Tschimpke: "Eigentlich ist es schon längst fünfnach zwölf, Verhandlungsfortschritte sind kaum sichtbar. Noch indiesem Jahr muss das Regelwerk fertig werden, nach dem das PariserKlimaabkommen ab dem Jahr 2020 umgesetzt werden kann. Außerdembrauchen wir deutlich mehr Anstrengungen beim Klimaschutz, umüberhaupt die Ziele von Paris in Reichweite zu halten. Die EU mussnoch dieses Jahr zusichern, die Klimaschutzambitionen auf mindestens55 Prozent, besser noch 60 Prozent weniger Treibhausgasemissionen bis2030 zu steigern, um die Erderwärmung auf deutlich unter zwei GradCelsius zu begrenzen."Ein starkes Regelwerk ist die Grundlage für ein funktionierendesWeltklimaabkommen, denn darin werden Anrechnung von Klimaschutz- und-anpassungsmaßnahmen genauso wie die Verantwortlichkeiten vereinbart.Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr die erste Gelegenheitfestzuschreiben, dass möglichst alle Staaten ihreKlimaschutzanstrengungen früh steigern. Damit stehen die Verhandleraller 192 Vertragsstaaten vor einer großen Herausforderung. Es istjetzt schon zu erwarten, dass ausgerechnet im Herzen der polnischenKohleregion die Lobby der fossilen Energien versuchen wird,Fortschritte im Klimaschutz - die auch den Aussstieg aus der Kohlenötig machen - zu sabotieren."Wir erwarten von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zumKlimaschutz, auch mit Blick auf ein Kohleausstiegsdatum. Denn bis zurpolnischen Klimakonferenz muss auch die Kommission für Wachstum,Strukturwandel und Beschäftigung ihre Arbeit abgeschlossen haben. DerKommission muss es gelingen, die Klimaschutzziele bis 2020 mit denrichtigen Maßnahmen noch zu erreichen und einen verbindlichenAusstieg aus der Kohle, der noch vor 2020 beginnt, festzuschreiben.Alles andere wäre eine weitere Blamage auf dem internationalenParkett", so NABU-Klimaexperte Sebastian Scholz.http://ots.de/64YTFxPressekontakt:Sebastian Scholz, NABU-Klimaexperte, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1617,Mobil +49 (0)172-4179727, E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell