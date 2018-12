NABU: Nicht mal jedes zweite Elektrogerät hat eine Chance auf Recycling / Miller: Geringe Sammelquote ist eine Katastrophe für die Umwelt

Berlin (ots) - Ab 2019 muss Deutschland mehr Elektroschrotteinsammeln und recyceln, um den EU-Vorgaben gerecht zu werden. Dannmüssen 65 statt bisher 45 Prozent aller ausgedienten Fernseher,Kühlschränke und Handys bei Wertstoffhöfen, Elektrohändlern oderOnlinehändlern zurückgegeben werden. Das Sammelziel wird aberwahrscheinlich aufgrund der Hürden für die Rücknahme verfehlt werden.Erste Ergebnisse einer Studie im Auftrag des NABU zeigen, dassinnerhalb von 10 Jahren in Deutschland 19 Millionen TonnenElektrogeräte in Verkehr gebracht und nur 8 Millionen Tonneneingesammelt wurden. Die Recyclingquoten, die nach dem Gewicht derGeräte berechnet werden, werden vermutlich eingehalten, da sich dasRecycling auf schwere anstatt auf ökologisch sensible Geräte mitknappen Rohstoffen konzentriert."Weihnachten macht der Handel ein Milliardengeschäft mit demVerkauf digitaler Elektronikgeräte. Die Frage, was mit ausgedientenGeräten passiert, stellen sich nur wenige Händler. Nicht nur großeElektrofachhändler und Baumärkte sollten Elektroaltgeräte kostenfreiund kundenfreundlich zurücknehmen müssen, sondern auchLebensmittelhändler, die Aktionsware verkaufen", soNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, "Leider bringen Verbraucherbisher nicht einmal die Hälfte der Geräte zum Recycling. Für dieUmwelt ist das eine Katastrophe, wenn schadstoffhaltige Geräte imRestmüll landen oder illegal im Ausland auf Mülldeponien."Die zunehmende Digitalisierung erschwert das Recycling. "Immermehr Geräte werden vernetzt. Kühlschränke sollen bald selbstbestellen, Elektronik-Chips werden neuerdings sogar in Sofas verbaut.Diese immer komplexere Warenwelt erschwert das Recycling. Deutschlandist Europameister im Generieren von Elektroschrott und vernichteteinen Großteil der seltenen Metalle für Zukunftstechnologien imSchredder", so Miller."Die Recyclingsituation muss sich ändern. Es fehlt ein politischesSignal etwa durch ein deutsches Ressourceneffizienzprogramm undentsprechende Änderungen im deutschen Elektrogesetz und auf EU-Ebene,damit alle wichtigen Komponenten durch ein qualitativ hochwertigesRecycling wiedergewonnen werden", so Ressourcenexpertin Verena Bax.Weitere Informationen: www.nabu.de/DigitalisierungFür Rückfragen:Verena Bax, Ressourcenexpertin, Tel. +49 (0)30 28 49 84-11 78,E-Mail: Verena.Bax@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell