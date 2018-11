NABU: Neues Gesetz zur Planbeschleunigung macht es möglich, Umweltschäden zu vertuschen / Miller: Gesetz ist ungeeignet, große Bauvorhaben naturverträglich und hochwertig zu planen

Berlin (ots) - Das Gesetz zur Planbeschleunigung, das am 9.November den Bundestag passieren soll, ist nach Einschätzung des NABUvöllig ungeeignet, das Ziel einer schnelleren, qualitativhochwertigen Planung zu erreichen. Weil die schlechte Planung großerVorhaben rechtlich angreifbar ist, verbuchen Umweltverbände inVerwaltungsgerichtsverfahren oft Erfolge. "Logisch und konsequentwäre es, die Planung so zu verbessern, dass langwierige Verfahrenvermieden werden. Stattdessen soll nun ein Gesetz verabschiedetwerden, das hilft, Umweltschäden zu vertuschen. Es ist nichthinnehmbar, dass Versäumnisse bei der Planung nun auch nochgesetzlich legitimiert werden", sagt Leif Miller,Bundesgeschäftsführer des NABU.Gleichzeitig würden Umweltverbände durch das Gesetz darangehindert, eine unzureichende Planungspraxis wirkungsvoll rechtlichüberprüfen zu lassen. Dabei ist mit der Aarhus-Konvention derVereinten Nationen der ungehinderte Zugang zu Gerichten sowie eineadäquate Information und Beteiligung der Öffentlichkeit inumweltrelevanten Angelegenheiten auch von Deutschland völkerrechtlichanerkannt worden. "Das Gesetz ist der maximale Rückschritt für dieVerbandsbeteiligung", so Miller.Dass zudem diskutiert wird, im Gesetzestext mit derFehmarnbeltquerung ein konkretes Projekt zu benennen, zeige, wieVorhaben zukünftig möglichst störungsfrei abgewickelt werden sollen,obwohl sie ökologisch höchst umstritten sind. "So ein Vorgehen kenntman allenfalls aus politischen Systemen, deren Ansprüche anDemokratie, Transparenz und Beteiligung weniger ausgeprägt sind", soMalte Siegert, Fehmarnbelt-Experte des NABU.Der NABU fordert ein besseres Planfeststellungrecht. Diesesbeinhaltet eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und derUmweltverbände, unabhängige Planfeststellungsinstanzen und Gutachtersowie eine ernsthafte Prüfung möglicher Alternativen. Siegert:"Andernfalls bleibt der Schutz von Natur, Umwelt und Bevölkerung nurein politisches Lippenbekenntnis."Weitere Informationen zu den Hintergrundmaterialien des NABU zurgeplanten Gesetzesnovelle: www.nabu.de/planungsbeschleunigungFür Rückfragen:Malte Siegert, NABU-Fehmarnbelt-Experte, Mobil +49 (0)173-937 32 41,E-Mail: siegert@nabu-hamburg.de---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell