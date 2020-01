NABU: Milder Winter beschert uns weniger Gäste am Futterhaus / Bei der Stunde der Wintervögel wurden rund 38 Vögel pro Garten gezählt / hohe Teilnehmerzahl

Berlin (ots) - Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel - dassind die fünf häufigsten Vögel in Deutschlands Gärten, wie die "Stunde derWintervögel" am vergangenen Wochenende gezeigt hat.Der NABU und sein bayerischer Partner LBV freuen sich über die weiter steigendeBeteiligung an Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion, die amvergangenen Wochenende bei sehr mildem Winterwetter zum zehnten Mal stattfand.Bis Mittwoch Morgen wurden bereits die Zählergebnisse von über 112.000Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus fast 77.000 Gärten erfasst. Mit über 2,9Millionen Vögeln wurden damit pro Garten knapp 38 Vögel gemeldet."Das liegt zwar etwas unter dem langjährigen Schnitt von 39,8 Vögeln, entsprichtaber genau unseren Erwartungen", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, "DieDaten aus inzwischen einem Jahrzehnt Stunde der Wintervögel zeigen deutlich,dass die Zahl der Vögel in den Gärten umso geringer ist, je milder undschneeärmer der Winter ist." Denn erst wenn es kalt wird und Schnee liegt,suchen viele Waldvögel Zuflucht in den Gärten der etwas wärmeren Städte, indenen sie oft reich bestückte Futterstellen vorfinden. Dazu passt, dass derewige Spitzenreiter Haussperling, der sein ganzes Leben in den Dörfern undStädten verbringt, nur in den beiden kältesten Wintern des Jahrzehnts, 2011 und2013 durch die vor allem in Wäldern lebende Kohlmeise vom Spitzenplatz verdrängtwurde, so Miller.Die Ornithologen des NABU freuen sich über das Spitzenergebnis des Haussperlingsmit 6,8 Vögeln pro Garten. Noch nie waren es mehr Haussperlinge seit Beginn derAktion im Jahr 2011. Offensichtlich kommt diese Art mit den zuletzt sehr warmenund trockenen Sommern gut zurecht. Damit bestätigt sich die leichteBestandserholung nach Jahrzehnten eines deutlichen Rückgangs.Die Amsel, die im vergangenen Winter aufgrund einer massiven Ausbreitung des fürAmseln tödlichen Usutu-Virus im Jahr zuvor deutliche Einbußen zu verzeichnenhatte, verharrte auf diesem niedrigen Niveau. Die Usutu-Saison 2019 war deutlichschwächer und hat damit offensichtlich zu keiner weiteren Abnahme geführt.Größtes Sorgenkind der Naturschützer ist weiterhin der Grünfink. Mit nur noch1,17 Vögeln pro Garten setzt diese vor allem in Städten und Dörfern lebende Artihre Serie von Minusrekorden fort. Seit 2011 nimmt diese Art von Jahr zu Jahr umzwölf Prozent ab. Als Ursache vermutet der NABU unter anderem Trichomoniasis,eine Infektionen mit einem einzelligen Parasiten, mit dem sich diese Finkenhäufig an sommerlichen Vogelfutterstellen infizieren.Auffällig war, wie erwartet, eine große Zahl von Eichelhähern in DeutschlandsGärten. In vier von zehn Gärten konnte diese Art beobachtet werden. Mit 0,82Vögeln pro Garten waren es 40 Prozent mehr als im langjährigen Mittel. ZumRekord hat es trotz des im Herbst festgestellten massiven Einflugs nord- undosteuropäischer Häher jedoch nicht gereicht: Im Kältewinter 2011 waren es nochetwas mehr.Weitere Zählergebnisse können unter www.stundederwintervoegel.de noch bis zum20. Januar gemeldet werden.Infos zur Aktion unter www.stundederwintervoegel.deZur Aktion stellt der NABU Porträts der häufigsten Vogelarten sowie Tipps zurWinterfütterung zur Verfügung. Für Printmedien gibt es einen druckfähigenTeilnahmecoupon samt Vogelgalerie, Onlinemedien können die Meldemöglichkeit zur"Stunde der Wintervögel" als Widget einbinden. Videos zum Einbinden undInfo-Grafiken zum Thema "Wer frisst was?" stellt der NABU kostenlos zum Abdruckzur Verfügung unter http://ots.de/xJlLei , Pressefotos zum Download gibt esunter www.NABU.de/pressebilder_stundederwintervoegelAudio-Files der häufigsten Gartenvögel stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.E-Learning-Tool Vogeltrainer unter: www.vogeltrainer.dePressekontakt:Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte, Tel.: 030-284984-1620.Mobil: 0172-9108275, E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deNABU-PressestelleIris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6347/4492221OTS: NABUOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell