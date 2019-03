NABU: Krötenwanderung erreicht Höhepunkt / Autofahrer bitte aufpassen: An diesem Wochenende sind besonders viele liebestolle Amphibien unterwegs

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - In diesen Tagen kommt die Krötenwanderung in vielenTeilen Deutschlands zu ihrem Höhepunkt. Autofahrer sollten darumjetzt ganz besonders gut aufpassen. "Das gilt vor allem für tiefereund wärmebegünstigte Lagen", so Sascha Schleich, Sprecher desNABU-Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik. "Inden höheren und kühleren Lagen wird es noch dauern, bis dienächtlichen Temperaturen geeignet sind."Der NABU bittet, an Amphibienwanderstrecken maximal 30Stundenkilometer zu fahren. Denn die Tiere können nicht nur durchdirektes Überfahren zu Tode kommen, sondern auch wenn Fahrzeuge sehrschnell an Wanderstrecken unterwegs sind. Bei höheren Temperaturenerzeugen Autos einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe vonFröschen, Kröten und Molchen platzen und die Tiere qualvoll verenden.Nimmt man Rücksicht, wird auch der Einsatz der vielen Menschenweniger gefährlich, die sich ehrenamtlich um Amphibienschutzzäunekümmern, Kröten und Frösche aus den Sammeleimern retten und sicherüber die Straßen bringen."Unsere ehrenamtlichen Helfer sind meist bei Dunkelheit in denAbend- und frühen Morgenstunden unterwegs", "Fahren Sie vorsichtigund achten Sie auf Warnschilder, Tempolimits und Umleitungen."Seit vielen Jahren haben Naturschützer dem Amphibientod an unserenStraßen den Kampf angesagt. Jahr für Jahr sind Naturschutzgruppenaktiv, stellen Fangzäune auf, tragen Kröten über die Straße und legenErsatzlaichgewässer an. Diese ehrenamtliche Arbeit ist auf zahlreicheHelferinnen und Helfer angewiesen. Der NABU bietet deshalbSonderseiten zum bundesweiten Wandergeschehen an. Dort gibt es nebenaktuellen Meldungen über besondere Ereignisse und seltene Arten aucheine bundesweite Datenbank, die über den Standort von Krötenzäunenund Aktionen informiert und wo Helfer gebraucht werden.Aktuelle Infos zur Krötenwanderung: www.NABU.de/KroetenwanderungPressefotos: www.NABU.de/pressebilder_kroetenwanderungFootage: www.nabu.de/presse/Artenporträts: http://ots.de/ZVzj77Für Rückfragen:Sascha Schleich, Sprecher Bundesfachausschuss Feldherpertologie undIchthyofaunistik,Mobil +49 (0)151-29113413, E-Mail: BFA-Feldherpetologie@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell