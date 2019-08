NABU-Kreuzfahrt-Ranking 2019: Die Luft wird etwas sauberer, Klimabelastung steigt (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Der Kreuzfahrtmarkt boomt und belastet trotz einzelnerVerbesserungen die Luft und auch das Klima zunehmend. Das ist dasErgebnis des NABU-Kreuzfahrtrankings 2019, das der Umweltverband amheutigen Mittwoch in Hamburg vorstellte. Ein kleiner Teil der Flottewird zwar zunehmend sauberer, das Gros der Branche setzt aberweiterhin auf Schweröl und verzichtet auf den Einsatz vonAbgastechnik. Besonders verheerend schlägt die Klimabilanz derSchiffe zu Buche, die der NABU dieses Jahr zusätzlich in den Fokusnimmt. Sämtliche der 89 bewerteten Schiffe werden mit fossilenKraftstoffen betrieben, die enorme Treibhausgasemissionenverursachen. Einzig zwei Segelschiffe schneiden hier besser ab,entsprechen jedoch auch nicht dem gängigen Schiffstypus.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "Es ist ein Schlag insGesicht der Jugend, dass sich die Kreuzfahrtbranche im Grundegeschlossen dem Klimaschutz verweigert. Gerade dieser Tage kannniemandem entgangen sein, unter welch enormen Handlungsdruck dieWeltgemeinschaft angesichts der Klimakrise steht. Dennoch spülen dieAnbieter Jahr für Jahr weitere Riesenschiffe auf den Markt, dieallesamt mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Das ist absolutunzeitgemäß und verantwortungslos. Die Kreuzfahrt darf nur mitNullemissionsantrieben eine Zukunft haben." Laut NABU dominierenSchweröl-getriebene Dieselmotoren weiterhin die Antriebstechnik. SeitKurzem nehmen auch immer mehr Kreuzfahrtschiffe mit Flüssiggasantriebden Betrieb auf. Doch auch dieses Flüssiggas (LNG - liquid naturalgas) ist weiterhin ein vollständig fossiler Brennstoff, der zudemteilweise mit erheblichen Eingriffen in die Umwelt gewonnen wird.Hinzu kommt der sogenannte "Methanschlupf", bei dem das hoch-potenteKlimagas "Methan" in die Atmosphäre entweicht. Entsprechend bietetder Gasantrieb zwar in puncto Luftschadstoffminderung unbestreitbareVorteile gegenüber Marinediesel und Schweröl, nicht jedoch inHinblick auf die Klimabilanz der Flotte.Daniel Rieger, NABU-Leiter Verkehrspolitik: "Die Steuerbefreiungmariner Kraftstoffe in Zeiten der Klimakrise ist fatal und mussdringend beendet werden. Solange der Einsatz fossiler Energieträgermassiv subventioniert wird und auch die Emissionsstandards undAnforderungen an Energieeffizienz der Schiffe lächerlich gering sind,wird es keine Antriebswende in der Schifffahrt geben. Wir müssen diegesetzlichen Bestimmungen massiv verschärfen, um die Entwicklung undden flächendeckenden Einsatz emissionsfreier Technologien auch in derSchifffahrt zu befördern. Anders kann die Branche nicht bis 2050komplett klimaneutral werden."Der NABU erfasste dieses Jahr erstmalig Technologien zumKlimaschutz im Bereich der Antriebe und der Energieversorgung, dienun in einer gesonderten Kategorie ausgewiesen sind. Einzig zweiSegelschiffe sowie jene Schiffe, die über einen Landstromanschlussverfügen und über diesen ihren Energiebedarf während der Liegezeit imHafen mit Strom aus erneuerbaren Quellen speisen, schneiden hierbesser ab. Auch Hurtigruten setzt mit dem Hybridschiff "RoaldAmundsen" neue Maßstäbe, die einen Effizienzgewinn des weiterhindieselelektrischen Antriebs und damit eine CO2-Minderung ermöglichen.Die Bewertung anhand der Luftschadstoffemissionen führt wie auchbereits im vergangenen Jahr die deutsche Reederei AIDA mit ihremjüngsten Flottenzugang, der AIDA Nova an. Der italienischeMutterkonzern von AIDA, Costa Crociere, konnte mit seinem ebenfallsflüssiggasbetriebenen Neuzugang "Costa Smeralda" gleichziehen. Aufdem dritten Platz landen drei Schiffe der Reederei Hapag-Lloyd: Die"Europa 2", Sieger des Jahres 2013, sowie die beiden neuenExpeditionskreuzfahrtschiffe "Hanseatic Nature" und "HanseaticInspiration". Weit abgeschlagen und seit jeher auf die letzten Plätzeabonniert sind die Schiffe der Branchenriesen MSC und RoyalCaribbean. Auch der deutsche Anbieter TUI Cruises rangiertmittlerweile nur noch auf dem 13. Platz.Partikelfilter und Stickoxidkatalysatoren sind weiterhinMangelware. Immerhin hat dafür mit dem französischen Anbieter Ponantdie erste Reederei den freiwilligen Abschied vom Schweröl verkündetund damit die Voraussetzung für zeitgemäße Abgasnachbehandlunggeschaffen. Nach wie vor fordert der NABU den generellen Verzicht aufSchweröl und den flächendeckenden Einsatz von Abgastechnik für alleSchiffe im Bestand.Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik beim NABU Hamburg: "Dass heutenoch Schiffe mit einem Jahrzehnte alten technischen Standardunterwegs sind, ist ein Skandal. Die umfassende Reduktion vonLuftschadstoffen ist heute technisch möglich. Die Technologien fürNeubau und Nachrüstung sind verfügbar und kosten einen Bruchteil imVergleich zu den Baukosten für ein neues Schiff. Jetzt gilt es,saubere Abgastechnik schnellst möglich auf allen Schiffen zu verbauenund zur gesetzlichen Vorschrift für das Einlaufen in Häfen zu machen.Außerdem ist die Landstrompflicht in allen europäischen Häfenüberfällig." 