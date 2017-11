NABU: Kanzlerin Merkel hätte Agrarminister Schmidt entlassen müssen - nationaler Glyphosat-Ausstiegsplan muss kommen

Berlin (ots) - Der NABU kritisiert, dass Bundeskanzlerin AngelaMerkel Agrarminister Christian Schmidt nach dessenGlyphosat-Alleingang nicht entlassen hat. Dies wäre die logischeKonsequenz seines vertrauensschädigenden Verhaltens gewesen. Um fürVerbraucher und potenzielle Koalitionspartner wieder glaubwürdig zuwerden, müssten CDU und CSU in einem Regierungsprogramm in jedem Falleinen Glyphosat-Ausstiegsplan für Deutschland auf den Weg bringen.Ein Ende des Ackergifts könne auch auf nationalem Wege eingeläutetwerden, so die Naturschützer.Dazu NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller: "AgrarministerSchmidt hat mit seinem Glyphosat-Geschenk für die Agrarlobbymutwillig Vertrauen zerstört - bei Verbrauchern und möglichenKoalitionspartnern gleichermaßen. Seine hemmungslose Klientelpolitikhätte spätestens jetzt ein Ende haben müssen. Angela Merkel hätteChristian Schmidt entlassen müssen. Schmidts Alleingang beschertDeutschland nun einen vergifteten Boden zur Unzeit, sein Verbleibwird zur nächsten Belastungsprobe für Koalitionsgespräche", soMiller.Um den von Schmidt hinterlassenen Scherbenhaufen aufzukehren,müsse Deutschland nun das Ende des Ackergifts selbst einläuten unddem Vorbild Frankreichs folgen. Unmittelbar nach der gestrigenAbstimmung hatte Präsident Emmanuel Macron verkündet, dass Frankreichinnerhalb der nächsten drei Jahre aus dem Unkrautvernichteraussteigen will. Nationale Verbote sind in jedem EU-Land möglich."Egal welche Partei mit der CDU und CSU in den nächsten Wochen amVerhandlungstisch sitzt, ein nationaler Glyphosat-Ausstiegsplan mussgesetzt sein. Die künftige Bundesregierung wird enorm vielinvestieren müssen, um der Bevölkerung zu beweisen, dass sich diedeutsche Agrarpolitik nicht blind nach den Interessen derAgrarindustrie richtet, sondern nach denen von Verbrauchern undUmwelt", so Miller.Enttäuschend ist aus Sicht des NABU auch, dass sich die CSU erstwenige Tage zuvor deutlich fortschrittlicher in ihrer Agrarpolitikgezeigt hatte. In einem Jamaika-Bündnis hätte sie ein Sofortprogrammgegen das Insektensterben verabschiedet und Pestizide deutlichverringern wollen.Glyphosat ist ein hochriskantes Mittel, dessen Folgen für Naturund Umwelt jahrelang unterschätzt wurden. Die Chemikalie vernichtetdie Nahrungsgrundlagen und Schutzräume für zahlreiche Tiere, darunterVögel und Insekten, und trägt zum Rückgang der biologischen Vielfaltbei.NABU-Umfrage unter der deutschen Bevölkerung, ob Glyphosatweiterhin zugelassen werden soll: www.NABU.de/glyphosatKostenfreie Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_glyphosatPressekontakt:Christine Tölle-Nolting, NABU-Agrarexpertin,Tel. +49 (0)30.28498-1641,mobil: 0162-2178506,E-Mail: christine.toelle-nolting@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell