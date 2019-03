NABU: Je wilder, desto wertvoller!

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die drei Gewinner des NABU-Cartoon-Wettbewerbs zuNaturwäldern stehen fest. Die Cartoonisten Frank Bahr, Uli Döringund Leo Riegel überzeugten mit ihren Arbeiten die Jury aus Künstlernund Waldexperten. Unter dem Motto "Je wilder, desto wertvoller!"hatten NABU und Klima-Bündnis für das Projekt "SpeicherWald"aufgerufen, den Naturwald in den Mittelpunkt zu stellen. Fast 1.600Einsendungen von rund 700 Personen erreichten den NABU. Aufunterschiedlichste Art haben die Künstlerinnen und Künstler gezeigt,wie man sich mit dem Thema Naturwälder auseinandersetzen kann.Manchmal lustig, manchmal ernst, in schönen Malereien oderpointierten Zeichnungen. Einsendeschluss war der 28. Februar 2019.Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 2.500 Euro.Die 6-köpfige Jury um die bekannten Cartoonisten Elias Hauck undDominik Bauer als Schirmherren des Wettbewerbs, hatte es nichtleicht, sich für ihre Favoriten zu entscheiden."Leo Riegel und Uli Döring zeigen, dass der Natur auch schongeholfen ist, wenn der Mensch den Wald einfach mal in Ruhe lässt.Eine ermutigende Perspektive. Und Frank Bahr zielt darauf ab, dass esnicht nur beim Humor aufs Timing ankommt", so Hauck & Bauer.Der NABU freut sich, dass die Idee, ein ernstes Thema von derhumoristischen Seite zu zeigen, so gut angekommen ist. "Wälder, diesich ohne forstwirtschaftliche Eingriffe entwickeln können, sindtolle Naherholungsräume, wichtig für den Klimaschutz und notwendigerLebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Der Anteil vonNaturwäldern liegt derzeit bei nur zwei Prozent. Die Bundesregierunghat sich vor allem aus Gründen des Naturschutzes zum Ziel gesetzt,diesen Anteil auf mindestens fünf Prozent bis Ende nächstes Jahr zusteigern. Hier ist noch viel Luft nach oben", so NABU-Präsident OlafTschimpke.Die Preisträger werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung desSpeicherWald-Projekts im Sommer 2019 im Festsaal des Landeskirchamtesin Erfurt offiziell ausgezeichnet.Frank Bahr arbeitet als freier Maler, Karikaturist und Cartoonist.Er wurde 1969 geboren und lebt heute in Scharbeutz an der Ostsee.Cartoon: KünstlerUli Döring arbeitet als Zeichner und Versicherungskaufmann. Erwurde 1971 geboren und lebt heute in Köln. Er gilt in der Szene alsNewcomer. Cartoon: AufräumenLeonard Riegel ist Cartoonist, Comiczeichner und Satiriker. Erwurde 1983 geboren und lebt in Frankfurt am Main und Kassel. Cartoon:FörsterDie externe Jury setzte sich zusammen aus dem bekanntenCartoonisten Duo Elias Hauck und Dominik Bauer, der Kuratorin derCaricatura - Galerie für Komische Kunst Saskia Wagner undWald-Experten der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe des ProjektesSpeicherWald, dem Leiter des Nationalparks Hainich Manfred Großmann,dem Wissenschaftler am Institut für Ökologie an der LeuphanaUniversität Lüneburg Dr. Andreas Fichtner und der Journalistin,Autorin und Wildnispädagogin Ulrike Fokken.Die Gewinner-Cartoons und Infos zum Projekt Speicherwald:www.speicherwald.de/projekt-speicherwald/26030.htmlwww.NABU.de/pressebilder_cartoon/index.htmlPressekontakt:Caroline Thiem, Referentin Projekt Speicherwald, Tel. +49(0)30.284984-1639, E-Mail: Caroline.Thiem@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | NicoleFlöper | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell