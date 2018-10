Berlin (ots) - Das "EuroBirdWatch"-Wochenende am 6. und 7. Oktobergibt den Startschuss für zahlreiche Veranstaltungen rund um dieFaszination Vogelzug. Das Zugvogelverhalten verläuft allerdings indiesem Jahr durch den heftigen trockenen Sommer anders als sonst undbirgt einige Überraschungen. "Beobachtungen am Birdwatch-Wochenendehelfen dabei, Veränderungen von Zugzeiten festzustellen undWettereinflüsse auf die Natur besser zu verstehen", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.Viele Arten haben schon früher ihre Brutplätze verlassen,beispielsweise der Weißstorch oder viele Watvögel. Kraniche undnordische Gänse lassen sich an ihren Rast- und Sammelplätzen aberimmer noch beobachten. Innerhalb von wenigen Wochen haben sich dieKranichrastbestände an der Ostseeboddenküste und Rügen rund um dasNABU-Kranichzentrum Groß Mohrdorf auf über 32.700 erhöht.Zugvögeln ist der Klimawandel besonders dicht auf den "Schwingen",denn sie sind auf intakte Verhältnisse gleich an mehreren Orten derWelt angewiesen: an ihren Brutplätzen, in ihrem Überwinterungsgebietund an den Rastplätzen entlang der Zugrouten. ZahlreicheUntersuchungen zeigen, dass der derzeitig auf der ganzen Weltwirksame Klimawandel verschiedene Veränderungen in für die Vogelweltmit sich bringt. "Viele Zugvögel kehren im Frühjahr etwa drei Wochenfrüher aus ihren Winterquartieren zurück als vor 40 Jahren, mancheändern ihre Abzugszeiten im Herbst und immer mehr unserer Rotmilaneoder Graugänse fliegen gar nicht mehr bis in den Mittelmeerraum oderan die Atlantikküste", so NABU-Vogelschutzexperte Eric Neuling.Bekannt für ihre spektakulären Flugformationen sindStarenschwärme. Der Star, vom NABU gewählter "Vogel des Jahres" 2018,gehört zu den Zugvögeln, die sich jetzt gut beobachten lassen. "VieleStare haben aufgrund der diesjährigen Dürre im Osten und Norden keinezweite Brut aufgezogen. Ob das auch die dänischen oderosteuropäischen Stare betrifft, ist noch unklar. Die riesigenSchwärme an der Nord- und Ostsee von 100.000 und mehr Staren bliebenin diesem Jahr jedenfalls bisweilen aus", sagt Neuling. Dafürscheinen die vollen Weinreben in diesem Jahr viele Stare in dieWinzergebiete von Rheinland-Pfalz gelockt zu haben. In Deutschlandwurde der größte Trupp des Septembers bisher mit rund 80.000 VögelnAnfang September bei Offstein in Rheinland-Pfalz gemeldet.Jedes Jahr verlassen über 200 Millionen Zugvögel ihre Brutgebietein Deutschland, um in Südeuropa oder Afrika zu überwintern. Hinzukommen 300 Millionen Zugvögel, die auf ihrem Weg durch Deutschlandfliegen oder schon hier ihr Winterquartier erreicht haben.Bis Mitte Oktober bieten NABU-Gruppen Exkursionen und geführteBeobachtungen an, um den Vogelzug erlebbar zu machen. Beispielsweiseliegt die NABU-Storchenschmiede Linum an einem der spektakulärstenKranichrastplätze in Deutschland. Jährlich finden sich dort überhunderttausend von Tieren ein, um auf ihren Weg nach Südeuropa zurasten.NABU-Hintergrundinfos:NABU-Vogelschutzexperte Eric Neuling verrät, wo die bestenBeobachtungsplätze zu finden sind und was dabei zu beachten ist:www.youtube.com/watch?v=fJucTefVKAoDie bekanntesten Langstrecken- und Kurzstreckenzieher vor derHaustür und die Top 12 der häufigsten Zugvögel in Deutschland(ermittelt aus den Birdwatch-Beobachtungen der letzten Jahre) unter:http://ots.de/nbgKZ5Pressefotos zum Download: www.NABU.de/pressebilder_birdwatchAusführliche Informationen zur Teilnahme und zur Aktion unter:www.birdwatch.deVeranstaltungen zum Birdwatch finden durchgängig im Oktober statt.Alle Termine auf einen Blick gibt es unter: www.NABU.de/birdwatchFür Rückfragen:Eric Neuling, NABU-Vogelschutzexperte, Tel. +49 (0)30.284984-1812,E-Mail: Eric.Neuling@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell