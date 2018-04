NABU: Grundsteuer verfassungswidrig - Weg frei für reine Bodensteuer

Karlsruhe (ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom10. April die Grundsteuer in ihrer heutigen Form erwartungsgemäß fürverfassungswidrig erklärt. Die stark veraltete Einheitsbewertungverstößt gegen den im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsatz.Dem Gesetzgeber räumt das Gericht eine Frist bis zum 31. Dezember2019 ein, um eine verfassungsgemäße Neuregelung zu erlassen.Jetzt muss eine schnelle, unkomplizierte Lösung her, so dieEinschätzung der Initiative "Grundsteuer: Zeitgemäß!", denn ohne eineverfassungsgemäße Grundsteuer kommen auf die Kommunen nach Ablauf derFrist Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe zu. DasBundesverfassungsgericht stellte hierzu fest, dass der Gesetzgeberüber einen weiten Spielraum zur Bestimmung des Steuergegenstandesverfügt. Dieser Urteilsspruch erlaubt die Umsetzung einer einfachenund innerhalb der gesetzten Frist durchführbaren Variante, nämlichder Besteuerung des Bodenwertes.Dieser von Zivilgesellschaft und Fachwelt angeregteReformvorschlag wurde von Bund und Ländern bei ihren bisherigenReformüberlegungen beharrlich ignoriert. Dabei könnte er problemlosinnerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Fristverwirklicht werden. Hierbei würde die unverhältnismäßig aufwendigeund zeitraubende Gebäudebewertung obsolet. Die Bemessungsgrundlagewären einzig die Bodenrichtwerte, die größtenteils bereitsflächendeckend vorliegen. Einigte man sich endlich auf dieses Modell,wäre die neue Grundsteuer ein echter Beitrag zum Bürokratieabbau.Derzeit führen Investitionen in Grundstücke und Gebäude automatischzu einer höheren Besteuerung. Die Grundsteuer in Form derGebäudesteuer bestraft also Investitionen, belohnt Spekulation undführt somit durch Angebotsverknappung und Investitionszurückhaltungzu ansteigenden Bodenpreisen und Wohnungsmieten. Bei einerBodensteuer, die nicht das Gebäude berücksichtigt, würden hingegenBaulücken oder Brachflächen deutlich höher besteuert werden alszuvor."Eine Bodensteuer hätte starke positive Effekte auf den Boden- undWohnungsmarkt. Sie verhält sich gänzlich neutral gegenüberInvestitionen, würde Spekulationen verteuern und schafft somit einenAnreiz zu bauen. Damit würde eine Bodensteuer die Planungsziele derStädte und Gemeinden stärken, anstatt sie zu konterkarieren", so Dr.Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln."Die Bodensteuer hat zwei wichtige Auswirkungen.Mehrfamilienhäuser werden entlastet und unbebaute bzw. ungenutzteGrundstücke werden deutlich höher belastet. Das ist ein Beitrag zurMobilisierung dieser Flächen für den Wohnungsneubau", so LukasSiebenkotten, Bundesdirektor des Deutschen Mieterbunds."Neue Berechnungen zeigen, dass selbst in hochpreisigenVerdichtungsräumen wie Berlin die Bodensteuer nicht fürGentrifizierungsprozesse verantwortlich gemacht werden kann, wieKritiker behaupten", so Dr. Dirk Löhr, Professor für Steuerlehre undÖkologische Ökonomik an der Hochschule Trier. "Mehrbelastungen könnenv.a. in den größten Städten auch bei Mehrfamilienhäusern in einigensehr teuren Lagen entstehen. Soweit politisch gewünscht, ließen sichdiese aber auf verschiedenen Stufen der Steuerberechnung mildern oderbeseitigen."Die angesichts der hohen Wohnungsnachfrage so wichtigen Potenzialein den Innenstädten würden mit einer Bodensteuer aktiviert bzw.besser genutzt. "Indem innerörtliche Brachen und Baulücken bessergenutzt werden, ist weniger Neubau auf der grünen Wiese erforderlich.Durch eine Bodensteuer würden zudem alle Eigentümer einen gerechtenAnteil der Bodenwertschöpfung zurück an die öffentliche Hand geben",so NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Mehr und mehr Stimmen sprechen sich für die Reform zu einerBodensteuer aus, darunter das Deutsche Institut für Urbanistik undder Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (RoadmapBodenpolitik), das Institut der deutschen Wirtschaft Köln(IW-Kurzbericht 58.2016) sowie das Institut für Makroökonomie undKonjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung (IMK-Report 129/2017).Auch eine in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam vomBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheitund Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung vorgelegteStudie zur Entwicklung der Wohnbautätigkeit empfiehlt eineBodensteuer.Der Bundesrat hat zwar 2016 eine Gesetzesinitiative auf den Weggebracht. Das damals vorgeschlagene Kostenwertmodell war jedoch füreine zügige und sichere Reform denkbar ungeeignet, sah es doch eineaufwendige Neubewertung sämtlicher Grundstücke und Gebäude inDeutschland vor. Nach eigenen Aussagen der Finanzministerkonferenzwären dafür bis zu zehn Jahre benötigt worden. Zudem wäre dasKostenwertmodell laut einem Gutachten des Instituts für Steuerrechtan der Universität Köln ebenfalls nicht verfassungskonform.Die Richter in Karlsruhe befassten sich mit Verfassungsbeschwerdengegen die Einheitswert- und Grundsteuermessbescheide (1 BvR 639/11, 1BvR 889/12). Die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer fußt bislangauf völlig überalterten Einheitswerten aus dem Jahr 1964 für diealten Bundesländer bzw. 1935 für die neuen Bundesländer. Die Erträgeaus der Grundsteuer verbleiben zu 100 Prozent bei den Städten undGemeinden und machen rund 15 Prozent der kommunalen Einnahmen aus.Die Initiative "Grundsteuer: Zeitgemäß!" ist ein 2012 gegründeterbundesweiter, überparteilicher Aufruf zur Reform der Grundsteuer ineine Bodenwertsteuer. 