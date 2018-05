NABU: Gericht muss Baustopp von Nord Stream 2 verfügen / Miller: Zerstörung sensibler Ostseeschutzgebiete abwenden

Berlin/Greifswald (ots) - Der Bau der umstrittenen GaspipelineNord Stream 2 hat trotz der Anfang Februar vom NABU amOberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald eingereichten Klage begonnen.Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Arbeiten am AnlandepunktLubmin intensiviert werden. Ab 15. Mai sollen auch in der OstseeTatsachen geschaffen werden und die Baggerarbeiten beginnen. Vordiesem Hintergrund hat der NABU am heutigen Freitag eine gerichtlicheZwischenverfügung beim OVG beantragt, sozusagen einen Eilantrag imEilverfahren. NABU Bundesgeschäftsführer Leif Miller:"Nord Stream 2 setzt den Pipelinebau stur um und tritt damit denMeeres- und Klimaschutz, aber auch das Klagerecht vonNaturschutzverbänden mit Füßen. Mit dem jetzt eingereichten Antragwollen wir verhindern, dass Ostseeschutzgebiete schon irreparabelzerstört werden, bevor ein Gericht überhaupt die Kritikpunkte desNABU an der Genehmigung prüfen kann. Wir fordern einen sofortigenBaustopp."Am 2. Februar hatte der NABU, unterstützt vom WWF Deutschland,Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Bergamtes Stralsundeingereicht. Die Naturschützer warnen vor erheblichen negativenAuswirkungen des Pipelinebaus auf streng geschützte Arten wieSchweinswale, Flussneunaugen und Meeresenten sowie selteneLebensräume wie Mergelriffe und Großalgenbestände. Außerdem werdenVerfahrensfehler angemahnt.Kim Detloff, NABU-Leiter Meeresschutz: "Diese massivenUmweltschäden lassen sich nicht mit dem zweifelhaften Bedarf einerzusätzlichen Gaspipeline rechtfertigen und laufen den von Deutschlandund Europa unterzeichneten Klimaschutzzielen zuwider. Wir hoffen aufeine unabhängige und schnelle Entscheidung des zuständigen Gerichts.Gleichzeitig fordern wir die Bundesregierung auf, sich von diesemfragwürdigen Projekt zu distanzieren. BundeswirtschaftsministerAltmaier hätte dazu auf seiner bevorstehenden RusslandreiseGelegenheit."Seit Ende März liegen alle deutschen Teilgenehmigungen für NordStream 2 vor, ab dem 15. Mai könnte mit dem Bau des 80 Kilometerlangen Abschnitts in der deutschen Ostsee begonnen werden. Währendvor Mecklenburg-Vorpommerns Küste die Ostsee zerstört wird, fehlenentsprechende Genehmigungen aus Russland, Schweden und Dänemark. DieDänen haben sogar ihre Umweltgesetzgebung angepasst, um die Pipelinein den eigenen Küstengewässern zu verhindern. Und auch dieGenehmigungen für die landseitige Verbindungspipeline EUGAL fehlen.Hier hat das Beteiligungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern,Brandenburg und Sachsen gerade erst begonnen. EUGAL schneidet auf 500Kilometern etwa zwei Dutzend Natura-2000-Gebiete.Mehr Informationen auf: www.stopptnordstream2.dePressekontakt:Dr. Kim Detloff, NABU-Leiter Meeresschutz, Mobil +49 (0)152.09202205,E-Mail: Kim.Detloff@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia Teich Tel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 |-1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell