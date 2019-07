NABU-Gärten bieten Tipps zum naturnahen Gärtnern

Berlin/Hofheim-Wallau (ots) - NABU-Gärten laden zum Schauen undLernen ein: Deutschlandweit hat der NABU im Rahmen eines Wettbewerbs32 Modellgärten und Gartenprojekte von NABU-Gruppen mit insgesamt25.000 Euro gefördert, unterstützt von IKEA Deutschland. Dazu zählenNABU-Gärten, die neu angelegt oder ökologisch aufgewertet wurden,etwa mit Insektennisthilfen, Blühwiesen, Teichen und heimischenPflanzen. Viele der grünen Oasen können - etwa jetzt in derFerienzeit - besucht werden. Hobbygärtnerinnen und -gärtner bekommendort Beratung und Tipps zum naturnahen Gärtnern undGestaltungsanregungen für den eigenen Garten oder Balkon.In Zusammenarbeit von NABU, Schulen und Kitas sind ebenfallsGärten angelegt worden, gemeinsam mit Kindern, Erziehern, Lehrern undEltern. Kindern und Jugendlichen wird so Naturerleben, Artenschutzund die Produktion gesunder Nahrungsmittel nahegebracht. Ebenfallsgefördert wurden Veranstaltungen zum naturnahen Gärtnern, wieWorkshops und Vorträge. Der Wettbewerb lief von Herbst 2017 bis März2019. Noch bis Ende 2019 werden Gärten und Projekte umsetzt."Wir wollen das Bewusstsein dafür schaffen, dass Hobbygärtnerinnenund -gärtner auch auf kleinen Flächen viel für den Erhalt derArtenvielfalt tun können", sagt NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller. "Naturnahe Gärten sind wichtige Rückzugsräume für viele Tier-und Pflanzenarten. Das möchten wir mit unseren bundesweitenBildungsangeboten und NABU-Gärten vermitteln.""Natur- und Artenschutz sind wichtige Themen für uns", sagtChristiane Scharnagel, Sustainability Managerin IKEA Deutschland."Deshalb haben wir auch unsere Kundinnen und Kunden eingeladen, beider Gestaltung von Balkon und Garten neue Wege zu gehen. An einemgemeinsamen Gewinnspiel zu dem Thema haben über 150.000 Menschenteilgenommen. Wir freuen uns, dass wir so viele Menschen erreichenkonnten", sagt Christiane Scharnagel.Hintergrund:NABU und IKEA haben 2017 eine längerfristige Zusammenarbeitgestartet, um naturnahes Gärtnern zu fördern. So wurden 2017 und 2018Naturgärten am IKEA Einrichtungshaus in Kaarst und amNABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle in Angermünde bei Berlinangelegt. Der NABU engagierte sich bereits bundesweit mit eigenenMustergärten und Beratungsangeboten für mehr biologische Vielfalt imGarten. Mit den Gewinnerprojekten des Gartenwettbewerbs wird diesesAngebot erweitert. Am Beispiel der neuen Themengärten sollveranschaulicht werden, wie jeder durch naturnahes Gärtnern dazubeitragen kann, die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür zu fördernund zu erhalten.Hier finden Sie die Gärten und weitere Informationen:www.nabu.de/gartenwettbewerbÜbersicht über weitere NABU-Gärten: www.NABU.de/gaertenMehr Information, Grafiken und Pressbilder zur Gartenkampagne desNABU: www.NABU.de/medieninfos-gartenhttps://ikea-unternehmensblog.de/article/2019/nabu-artenvielfaltPressekontakt:Marja Rottleb, NABU-Gartenexpertin,Tel. +49 (0)30.28 49 84-15 82,E-Mail: Marja.Rottleb@NABU.deIsolde Debus-Spangenberg, IKEA Unternehmenskommunikation,Tel: 06122.58 5-4482,E-Mail: isolde.debus-spangenberg@ikea.comNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell