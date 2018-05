NABU: Fast nur Verlierer unter den Gartenvögeln / Miller: Zwischenergebnis zeigt die niedrigste Vogelzahl pro Garten seit Beginn der Aktion Stunde der Gartenvögel

Berlin (ots) - Der NABU und sein bayerischer Partner LBV freuensich über eine rege Beteiligung bei der 14. Stunde der Gartenvögel,die von Vatertag bis Muttertag stattfand. Bis zum Montagabend hattenbereits über 37.000 Vogelfreunde aus mehr als 25.000 Gärten und Parksfast 840.000 Vögel gemeldet. Bis zum 21. Mai können dieVogelzählungen per Internet oder per Post an den NABU übermitteltwerden.Weniger erfreulich sind allerdings die bisherigen Ergebnisse."Pro Garten wurden im Schnitt nur 33,3 Vögel gemeldet. Das ist dieniedrigste Vogelzahl seit Beginn der Aktion und ein Minus von überfünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem langjährigen Mittel", soNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Besonders bei unserenhäufigsten Gartenvögeln deuten sich reihenweise Negativ-Rekorde an."Unter den Top 15 unserer Gartenvögel weisen sieben Arten die bishergeringsten Zahlen auf, darunter Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Elster,Grünfink, Buchfink und Hausrotschwanz", sagt Miller. "Bei vierweiteren Arten gab es nur einmal zuvor noch weniger Vögel. So hatauch der Vogel des Jahres 2018, der Star, nach zwischenzeitlichleichter Bestandserholung wieder fast den Negativrekord des Jahres2010 erreicht. Lediglich Haussperling, Feldsperling, Ringeltaube undRabenkrähe wurden in üblichen Mengen gesichtet."Auf der Suche nach Lichtblicken muss man in der Rangliste derhäufigsten Gartenvögel weit nach unten blicken: So setzen die beidensamenfressenden Finkenarten Stieglitz und Kernbeißer ihreBestandszunahmen fort. "Auffällig ist, dass dagegen fast alleVogelarten, die ihre Jungen mit Insekten füttern, besonders niedrigeZahlen aufweisen", so Miller. "Auch bei den langjährigenSorgenkindern, den Luftinsektenjägern Mehlschwalbe und Mauersegler,haben sich die erfreulich guten Zahlen des Vorjahres buchstäblich alsEintagsfliege erwiesen: Ihre Zahlen sind wieder so schlecht wie inden Jahren davor und entsprechen nur noch 60 Prozent derAusgangsbestände im Jahr 2006. Die Ursache dafür liegt offenbar immassiven Insektenschwund."Die besorgniserregenden Zwischenergebnisse zeigen, dass mehr zumSchutz der Vögel getan werden muss. "Jeder kann damit beginnen,seinen Garten als Mini-Naturschutzgebiet zu gestalten", schlägtMiller vor. "Zudem muss das anhaltende Insektensterben umgehendgestoppt werden."Alle Informationen zur Aktion unter www.stundedergartenvoegel.dePressebilder der häufigsten Gartenvögel sowie Infografiken zur"Stunde der Gartenvögel" unter: http://NABU.de/sdg-medieninfosIm Juni findet erstmals die NABU-Mitmach-Aktion Insektensommerstatt, bei der Insekten gezählt werden. Mehr Information unterwww.insektensommer.dePressekontakt:Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte, Tel.: +49(0)30-284984-1620,Mobil: 0172-9108275, E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deKathrin Klinkusch, NABU-Pressestelle, Tel.: +49(0)30-284984-1510,E-Mail: presse@NABU.deFranziska Ostertag, NAJU-Pressestelle, Tel. +49(0)30-652 137 52-30,E-Mail: Franziska.Ostertag@NAJU.deMarkus Erlwein, LBV-Pressestelle, Tel. +49(0)9174.4775.80, E-Mail:Markus.Erlwein@LBV.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell