NABU: Erneut massives Amselsterben durch Usutu / Tödliches Virus inzwischen in ganz Deutschland verbreitet / Kranke und tote Vögel melden

Berlin (ots) - Das massive Amselsterben des Hitzesommers 2018wiederholt sich. Auch in diesem Jahr nimmt das durch das tropischeUsutu-Virus ausgelöste Vogelsterben im Laufe des Augusts an Fahrtauf. NABU und Tropenmediziner bitten die Bevölkerung, kranke oderverendete Tiere zu melden und möglichst zur Untersuchung einzusenden.Seit Jahresbeginn bis zum 12. August wurden dem NABU deutschlandweitbereits über 1.300 Verdachtsfälle gemeldet, die fast 9.000 krankeoder tote Vögel betrafen. Beim bisher stärksten Auftreten derUsutu-Epidemie im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraumlediglich 800 Meldungen.Seit dem erstmaligen Auftreten dieses Vogelsterbens im Jahr 2011breitet sich das von Stechmücken auf Vögel übertragene Usutu-Viruszunehmend in Deutschland aus. Waren in den ersten Jahren nurwärmebegünstigte Regionen entlang des Rheintals und am Untermainbetroffen, konnte seit 2016 eine Ausbreitung über Nordrhein-Westfalennach Norden und vor allem im Hitzejahr 2018 eine Ausbreitung in dienördlichen und östlichen Landesteile festgestellt werden. Im Sommer2018 wurden erstmals Usutu-Infektionen für Bremen, Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern nachgewiesen.NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann: "Damit ist kein deutschesBundesland mehr Usutu-frei. Nur aus höher gelegenenMittelgebirgsregionen werden bisher noch keine toten Vögel gemeldet."Den Höhepunkt des Vogelsterbens erwarten Vogelkundler undVirologen in den kommenden Wochen, denn die meisten Usutu-Fälletreten im August und September auf. Im Jahr 2018 entfielen 93 Prozentder insgesamt fast 13.500 Meldungen auf diese beiden Monate. "Dertrocken-heiße Sommer 2018 war offensichtlich günstig für dieAusbreitung des wärmebedürftigen Usutu-Virus, auch wenn die Zahl derMücken als potentielle Überträger aufgrund der Trockenheit allgemeineher gering war", so Dr. Renke Lühken vom Bernhard-Nocht-Institutsfür Tropenmedizin. 2019 ist genauso heiß, dabei aber deutlichfeuchter und mückenreicher als das Vorjahr. Lühken: "Daher könnte diediesjährige Usutu-Saison noch stärker ausfallen."Alle im Labor eingesandten toten Vögel werden neben dem Usutu-auch auf das West-Nil-Virus getestet, das im vergangenen Jahrerstmals in Deutschland in Vögeln und Pferden nachgewiesen wurde."Beide Viren können in seltenen Fällen auch die menschlicheGesundheit beeinträchtigen", so Lühken.Die Vogelschützer des NABU interessieren vor allem dieAuswirkungen der neuen Vogelkrankheit auf die Bestände vonDeutschlands häufigstem Vogel, der Amsel. Dazu vergleichen sie dieInformationen über die Verbreitung des Virus mit den Ergebnissen dergroßen NABU-Gartenvogelzählung, der "Stunde der Gartenvögel". Eineerste Auswertung hatte gezeigt, dass die Amselzahlen in von Usutubetroffenen Gebieten stärker zurückgegangen waren als im übrigenDeutschland. Bisher ist jedoch noch völlig unklar, ob sich betroffeneBestände wieder vollständig erholen können, dauerhaft reduziertbleiben oder gar immer weiter abnehmen werden.Lachmann: "Leider kann man Usutu-Infektionen weder verhindern nochbehandeln. Der NABU ruft daher alle Vogelfreunde dazu auf, zumindestdafür zu sorgen, dass Amseln und andere Gartenvögel in naturnahenGärten gute Lebensbedingungen vorfinden, um die Verluste durch dieneue Vogelkrankheit durch guten Bruterfolg wieder ausgleichen."Aufruf zur Meldung und Einsendung toter Amseln:www.nabu.de/usutu-meldenMehr Infos zu Usutu: www.nabu.de/usutuKostenfreie Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_usutuPressekontakt:Lars Lachmann, Funktion Ressort, Tel. +49 (0)30.28 49 84-11620,E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deDr. Renke Lühken, Usutu-Experte des Bernhard-Nocht-Instituts fürTropenmedizin, Tel. +49 (0)40-42818 862, E-Mail: luehken@bnitm.deKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell