NABU: Einwegindustrie verdient Milliarden durch nicht zurückgebrachte Flaschen und Dosen

Berlin (ots) - Anlässlich der Milliardengeschäfte derEinwegindustrie mit Plastikflaschen und Dosen fordert der NABU denBundestag auf, Mehrweg- und ökologisch vorteilhafteEinweggetränkeverpackungen zu stärken. "Dafür brauchen wir eineverbindliche Quote. Wenn wir auch weiterhin die ursprünglich in derVerpackungsverordnung angestrebten 80 Prozent verfehlen, benötigenwir wirkungsvolle Sanktionen und neue Lenkungsinstrumente", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.Dazu schlägt der NABU eine Getränkeverpackungssteuer vor, die sichan der CO2-Belastung der Verpackungen orientiert. Außerdem solltendie Einnahmen aus dem so genannten Pfandschlupf umgelenkt werden. AlsPfandschlupf gilt die Summe aller Flaschen und Dosen, für die Pfandgezahlt wurde, die aber nicht mehr zurückgebracht wurden. Die nichtrückgezahlten Gelder verbleiben aktuell in den Kassen derGetränkeabfüller und des Einzelhandels.Nach NABU-Schätzung haben Einwegindustrie und Handel alleine 2015mit den nicht zurückgebrachten Flaschen rund 180 Millionen Euroverdient. Seit Einführung des Zwangspfands 2003 summieren sich diePfandschlupf-Erlöse auf mehr als 3,5 Milliarden Euro. Außerdem behältder Handel die zurückgenommenen Flaschen und Dosen und kann sie alsSekundärrohstoffe gewinnbringend weiterverkaufen oder selbstverwerten."Verzichtet ein Verbraucher auf das Pfand und wirft seine Dose inden Müll oder in die Landschaft, dann verbleiben 25 Cent bei derGetränkewirtschaft, die Entsorgungskosten tragen alle. Das istökologischer Unsinn und nichts anderes als eine Subvention vonEinweg-Plastikflaschen und Dosen", so Miller. "Das Geld darf nicht inden Kassen der Einwegabfüller und Händler landen, sondern sollteverpflichtend für Mehrweginitiativen und andereAbfallvermeidungsprojekte ausgegeben werden.""Ohne das deutsche Pfandsystem wären diese Einnahmen nicht möglichgewesen. Das Zwangspfand auf Einweggetränkeverpackungen hatte zweiZiele: weniger Dosen und Einwegplastik in der Landschaft und eineFörderung von wiederbefüllbaren Mehrwegflaschen. Am zweiten Ziel istman kolossal gescheitert", sagt NABU-Ressourcenschutzexperte SaschaRoth.Der Anteil von MövE-Verpackungen sank innerhalb von zehn Jahren(2004 bis 2014) von gut 71 auf 46 Prozent. Mit einer zusätzlichenUmweltabgabe auf Einwegverpackungen würden Mehrwegalternativen fürVerbraucher wieder attraktiver. So könnten 400.000 Tonnen Plastikmüllund 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich vermieden werden.Hintergrund:In der derzeit gültigen Verpackungsverordnung ist eine Quote fürMehrweg- und ökologisch vorteilhafte Einweggetränkeverpackungen inHöhe von 80 Prozent als Ziel vorgeschrieben. Allerdings gibt es keineklaren Adressaten, wer für die Erreichung dieser Quote verantwortlichist und es gibt keine Sanktionen beim Nicht-Erreichen der Quote. Diepolitischen Vertreter scheuen den Aufwand von Fördermaßnahmen fürumweltfreundliche Getränkeverpackungen und möchten stattdessen dieQuote in einem geplanten Verpackungsgesetz komplett streichen.Weitere Informationen unter: www.NABU.de/pfandschlupfFür Rückfragen:Sascha Roth, NABU-Ressourcenexperte, Tel. 030-284984-1660, Mail:Sascha.Roth@NABU.deMehr Infos & Pressefotoswww.NABU.de/presse