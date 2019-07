NABU: EU reißt der Geduldsfaden - Deutschland droht doppelte Klage wegen Versäumnissen in der Agrarpolitik

Berlin/Brüssel (ots) - Erneut steht Deutschland wegen massiverVersäumnisse in der Agrarpolitik am Pranger: Am heutigen Donnerstaghat die EU-Kommission gleich zwei Vertragsverletzungsverfahren gegendie Bundesrepublik eröffnet. Brüssel kritisiert darin den ökologischkatastrophalen Zustand von Wiesen und Weiden sowie die weiterhinunzureichende Umsetzung des Düngerechts. "Die Verfahren zeigenerneut: Deutschland versagt beim Schutz der Natur vor der eigenenHaustür", kritisierte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.Mit dem neu eingeleiteten Verfahren zu Wiesen und Weiden bestätigtdie EU eine Beschwerde, die der NABU bereits 2014 in Brüsseleingereicht hat. Vor allem die artenreichen Teile des so genanntenGrünlands verschwinden hierzulande in rasantem Tempo. 80 Prozent derLebensräume auf Wiesen und Weiden sind in Gefahr, 35 Prozent sogarvon vollständiger Vernichtung bedroht. Die Folge: Das Insektensterbenwird massiv angeheizt."Lebendige Wiesen und Weiden sind für unsere Artenvielfalt sowichtig wie die Regenwälder Südamerikas. Doch Deutschland hat esjahrzehntelang zugelassen, dass wertvolle Wiesen verschwanden undheute nur noch Graswüsten sind. Damit wurde das Rückgrat unsererArtenvielfalt systematisch zerstört", so NABU-BundesgeschäftsführerLeif Miller.Wiesen und Weiden machen fast 14 Prozent der deutschenLandesfläche aus. Mehr als zehn Prozent von ihnen sindeuroparechtlich geschützt. Als Kohlenstoffspeicher sind sie im Kampfgegen die Klimakrise unerlässlich, hier leben zudem 40 Prozent allerin Deutschland auf der Roten Liste stehenden Arten. DieBundesregierung hat nun zwei Monate Zeit, in Brüssel konkreteLösungen für den besseren Grünlandschutz auf den Tisch zu legen.Andernfalls droht im schlimmsten Fall die Klage vor dem EuropäischenGerichtshof - und mögliche Strafzahlungen in Milliardenhöhe, wieaktuell beim Düngerecht."Bund und Länder müssen jetzt dringend handeln, um artenreicheWiesen und Weiden besser zu schützen", so Miller. Notwendig sind dazuspezielle Förderprogramme für Landwirte, die blühende Wiesen undWeiden pflegen wollen. Solche Programme existieren zwar bereits, sindaber meist mit zu wenig Geld ausgestattet. "Und inNaturschutzgebieten muss gelten: kein Gift, weniger Dünger undweniger Tiere pro Fläche. Andernfalls wird der BegriffNaturschutzgebiet ad absurdum geführt", so Miller.Auch beim Dauerthema Düngeverordnung reißt der EU-Kommission nunoffenbar der Geduldsfaden. Die Kommission kritisiert die zuletztvorgelegten Nachbesserungen der Bundesregierung als wissenschaftlichnicht ausreichend begründet. Außerdem fordert sie einenGesetzentwurf, der ebenfalls in den kommenden acht Wochen vorliegenmuss. "Diese Flickschusterei beim Düngerecht ist hochgradig peinlich.Mit ihrer Untätigkeit schadet die Bundesregierung nicht nur unseremGrundwasser, sondern auch den Insekten. Und den Landwirten fehltweiterhin jede Rechts- und Planungssicherheit", so Miller.Aufgrund der Versäumnisse Deutschlands sei es umso wichtiger, dassdie EU konsequent als Hüterin der Gesetze auftritt. So habe derscheidende Umweltkommissar Karmenu Vella beide Verfahren - undweitere gegen andere Mitgliedstaaten - als eine seiner letztenAmtshandlungen umgesetzt. Auch die designierteEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss nach Ansicht desNABU dafür sorgen, dass alle Mitgliedstaaten die EU-Umweltgesetzekonsequent umsetzen, im Sinne des Gemeinwohls. Dies sei auch Wunschder Bevölkerung: Bei der Europawahl haben sich die Wähler für einestarke EU ausgesprochen, in der Klima- und Naturschutz Prioritäthaben. Verfahren gegen Mitgliedstaaten müssen zudem deutlichschneller ablaufen - denn auch die Artenvielfalt verschwindet inenormem Tempo.Um den Durchbruch zur Rettung der Artenvielfalt zu erzielen, seiein Schritt zwingend notwendig: eine grundlegende Reform derEU-Agrarpolitik. Die EU müsse ihre bislang umweltschädlicheSubventionsverteilung beenden und stattdessen jene Landwirtebelohnen, die naturverträglich arbeiten und damit die Artenvielfaltund unsere Lebensgrundlagen schützen. Für die Förderung dieserkonkreten Naturschutzleistungen von Landwirten müssen EU-weit künftigmindestens 15 Milliarden Euro pro Jahr bereitstehen.NABU-Beschwerde zum Verlust von artenreichem Grünland (April 2014):www.NABU.de/gruenland-klageKostenfreie Pressefotos zu artenreichem Grünland:www.NABU.de/pressebilder_landwirtschaftMitteilung der EU-Kommission zu den heute eingeleitetenVertragsverletzungsverfahren:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/INF_19_4251Mehr zu den NABU-Forderungen an die neue EU-Kommission:www.NABU.de/news/2019/07/26556.htmlPressekontakt:Dr. Raphael Weyland, NABU-Büroleiter Brüssel, Tel. +32-2-2800-830,E-Mail: Raphael.Weyland@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell