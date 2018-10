NABU: Deutschland muss insektenfreundlicher werden

Berlin (ots) - Angesichts der heutigen Vorschläge desBundesumweltministeriums zum neuen Insektenschutzprogramm fordert derNABU, dass Deutschland grundsätzlich insektenfreundlicher werdenmuss. Dazu seien ein Umsteuern in der Landwirtschaft notwendig, einedeutliche Reduktion des Pestizideinsatzes sowie Schutzgebiete, dieihren Namen verdienen."Den Wert von Insekten können wir gar nicht hoch genugeinschätzen. 90 Prozent aller Pflanzen sind auf Bestäubungangewiesen. Derzeit aber erleben wir einen alarmierendenInsektenschwund. Und das sowohl bei der Gesamtmasse als auch bei denArten. Dieser Verlust kann verheerende Folgen haben für Mensch undNatur", sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Der NABU begrüßt daher, dass die Bundesregierung erstmals einspezielles Insektenschutzprogramm plant und BundesumweltministerinSchulze hierzu einen umfassenden Maßnahmenkatalog erarbeitet. "DieUrsachen für den Insektenrückgang sind komplex, aber die hoheVerantwortung der Landwirtschaft ist bekannt. Nun geht es darum,Lösungen umzusetzen - dabei darf sich keiner wegducken", forderteTschimpke. Bund und Länder müssten an einem Strang ziehen, ebenso seidie Landwirtschaft gefordert, den gefährlichen Trend zu stoppen.Entscheidend zur Rettung der Insekten ist nach Ansicht des NABUeine naturverträglichere und damit insektenfreundlichereEU-Agrarpolitik. "Mit ihrer jetzigen Subventionspolitik zerstört dieEU die Lebensräume von Insekten. Grünland wird zu intensiv genutzt,Brachflächen sind kaum mehr zu finden, Hecken, feuchte Stellen undblütenreiche Wegsäume sucht man vielerorts vergebens", so Tschimpke.Die Bundesregierung sei gefordert, jetzt in Brüssel einenKurswechsel zu erreichen. Derzeit laufen die Verhandlungen für dieFörderperiode ab 2021. Für Landwirte müsse es sich dann lohnen,Lebensräume von Insekten zu erhalten. Möglich sei dies durch eineUmschichtung der Gelder in einen neuen EU-Naturschutzfonds, derLandwirten Anreize für Naturschutzmaßnahmen bietet. DochBundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will allem Anschein nachauch über 2021 hinaus am derzeitigen, umweltschädlichen Systemfesthalten.Auch national müsse die Bundesregierung schnell handeln.Sofortprogramme und Schutzmaßnahmen für Insekten seien unabdingbar inAnbetracht der chronischen Unterfinanzierung des Naturschutzes inDeutschland. Hierzulande klafft derzeit eine Finanzierungslücke vonweit über 50 Prozent. Allein zur Umsetzung derEU-Naturschutzrichtlinien werden jährlich 1,4 Milliarden Eurobenötigt - zur Verfügung stehen lediglich 540 Millionen Euro.Zusätzlich fordert der NABU ein besseres Management derSchutzgebiete. Für zahlreiche bedrohte Arten sind sie die letztenRückzugsräume. Doch selbst hier dürfen häufig Pestizide eingesetztwerden. "Dadurch wird der Schutz der Insekten unterlaufen",kritisierte der NABU-Präsident. Die Länder müssten strengere Vorgabenfür die Schutzgebiete machen. Sinnvoll sei auch der Vorschlag vonBundesumweltministerin Schulze, artenreiches Grünland undStreuobstwiesen zu geschützten Biotopen zu erklären.Dritter wesentlicher Schritt muss nach Ansicht des NABU einedeutliche Reduzierung des Pestizideinsatzes sein. Die Bundesregierungmüsse dazu endlich verpflichtende Reduktionsziele beschließen. DieVergangenheit habe gezeigt, dass reine Absichtserklärungen - etwa imNationalen Aktionsprogramm - wirkungslos bleiben. "Wir brauchen auchwieder mehr Regionen, in denen überhaupt keine Pestizide eingesetztwerden", forderte Tschimpke. Der Einsatz der besonders schädlichenNeonikotinoide sowie vergleichbar wirkender Insektizide undBreitbandherbizide wie Glyphosat müsse komplett verboten werden.Vollständig pestizidfrei sollten künftig sämtliche Schutzgebietesein sowie Städte und Gemeinden und der Haus- und Kleingartenbereich."Auch das Zulassungssystem für Pestizide muss dringend reformiertwerden. Wirkstoffe müssen stärker auf ihre Schädlichkeit für diebiologische Vielfalt hin überprüft werden. Dafür muss sichDeutschland bei der laufenden Überprüfung der EU-Pestizid-Verordnungeinsetzen", so der NABU-Präsident.Ausführliche Forderungen des NABU zum Insektenschutzprogramm derBundesregierung: http://ots.de/4yDCi4Kostenfreie Pressebilder zu Insekten:www.NABU.de/pressebilder_insektenPressekontakt:Till-David Schade, NABU-Experte für biologische Vielfalt, mobil0172-5254436, E-Mail: till-david.schade@NABU.deIris Barthel, NABU-Pressereferentin, Tel. 030-284984-1952, E-Mail:presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell