NABU: Deutschland hat viel zu wenig Naturwälder

Berlin (ots) - Gerade mal 2,8 Prozent der Wälder in Deutschlanddürfen sich natürlich entwickeln. Das ist das ernüchternde Ergebniseiner Studie des Bundesamtes für Naturschutz, die am heutigenDonnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Damit wird dieBundesregierung voraussichtlich ihre selbst gesteckten Zieleverfehlen, bis 2020 fünf Prozent des Waldes forstwirtschaftlich nichtmehr zu nutzen."Es ist ein Armutszeugnis, dass Deutschland es nicht hinbekommt,dieses zentrale Naturschutzziel umzusetzen. Wir sind eines derreichsten Länder der Erde, erwarten von anderen Nationen, dass sieihre Natur und Artenreichtum erhalten, schaffen es aber innerhalb vonzwölf Jahren nicht, den Anteil von unbewirtschafteten Wäldern zumSchutz der Biodiversität nennenswert zu erhöhen", so NABU-PräsidentOlaf Tschimpke.2007 hat sich die Bundesregierung in der nationalenBiodiversitätsstrategie, unterstützt durch die Waldstrategie 2020,das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 fünf Prozent der deutschenWaldfläche zu "Urwäldern von morgen" zu erklären. Im Jahr 2013 wurdendie ersten Ergebnisse präsentiert. Damals waren 1,9 Prozent derdeutschen Waldfläche, mit einer damals schon schwachen Prognose fürnach 2020 von drei Prozent, rechtlich gesichert. Statt mehr Tempo fürden Schutz von Insekten, Vögeln und anderen Tierarten zu machen, istviel zu wenig passiert."Wir erkennen an, dass in einigen Bundesländern wieBaden-Württemberg, Hessen oder Thüringen Bemühungen stattgefundenhaben, um weitere Wälder unter Schutz zu stellen", so Tschimpkeweiter. "Allerdings ging es oft nicht darum, möglichst effizientgroße zusammenhängende Waldgebiete auszuweisen, vielmehr wurde häufigum Kleinstflächen gefeilscht. Die Ziele von Naturwäldern und Wildnismüssen aber verstärkt zusammengedacht werden. Größere Biotopverbändesind dabei bedeutend."Neben dem sogenannten Fünf-Prozent-Ziel "Wälder mit natürlicherWaldentwicklung" gibt es in der Biodiversitätsstrategie auch dasZiel, zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete auszuweisen.Die beiden Ziele unterscheiden sich vor allem in derMindestflächengröße. Während die "Urwälder von morgen" mindestens 0,3Hektar groß sein müssen, um in die Bilanz aufgenommen zu werden,müssen Wildnisgebiete größer als 1000 Hektar sein. Große Waldgebietetragen damit zu beiden Zielen bei, kleine dagegen nur zumFünf-Prozent-Ziel."Aus Sicht des Waldnaturschutzes, aber auch für die Ziele derBundesregierung ist es sinnvoll, dass die geschützten Waldflächen sogroß wie möglich sind. Neben den Konzepten der Länder sind auch diewaldbesitzenden Kommunen gefordert, mehr Naturwald und Wildniszuzulassen", so NABU-Waldexperte Stefan Adler. "Es müssen auch neueFinanzierungsformen für den Privatwald entwickelt werden, wenn dieservorrangig für die Biodiversität, CO2-Speicherung sowie das Filternvon Luft und Wasser zur Verfügung gestellt wird. DieseÖkosystemleistungen sind gesellschaftlich unverzichtbar."Mehr Infos: www.nabu.de/natur-und-landschaft/waelderNABU-Position zur natürlichen Waldentwicklung:http://ots.de/x3Gdcf