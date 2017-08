NABU: Deutschland braucht eine eigene Meeresschutzbehörde / NABU macht Meer-Tour endet in Hamburg

Hamburg (ots) - Zum Abschluss seiner zehntägigen Segeltour "NABUmacht Meer" auf Nord- und Ostsee hat der NABU einen raschenKurswechsel in der Meerespolitik gefordert. Die Hälfte derMeeresschutzgebiete muss ohne wirtschaftliche Nutzung bleiben undeine eigene Meeresschutzbehörde aufgebaut werden. Auch muss esendlich wirksame Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung durch denSchiffsverkehr auf See und in Hafenstädten geben, so die Bilanz derUmweltschützer zum Abschluss der Segeltour. Zehn Tage und fast 250Seemeilen waren NABU-Mitarbeiter und Wissenschaftler mit demTraditionsschiff "Ryvar" von Warnemünde, über Fehmarn, Kiel undCuxhaven nach Hamburg unterwegs. Neben einzigartigen Naturmomenten,konnte die NABU-Crew die weit fortgeschrittene Industrialisierung derbeiden Meere dokumentieren."Offshore-Industrie, Fischerei, Schifffahrt oder Plastikvermüllung- die Belastungen der Nord- und Ostsee sind allgegenwärtig undüberfordern die marinen Ökosysteme. Es ist höchste Zeit, dass diePolitik den Schalter umlegt und anfängt, den fortschreitendenArtenverlust an unseren Küsten zu stoppen. Wir fordern als einenersten Schritt, dass mindestens 50 Prozent der Meeresschutzgebietenutzugsfrei werden, Grundschleppnetze, Windparks und Pipelines passennicht zu den Zielen von Schutzgebieten", sagteNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller am Freitag in Hamburg.Nach Roter Liste gelten bereits ein Drittel der Arten undLebensräume in Nord- und Ostsee als bedroht. "Im Gerangel derföderalen und wirtschaftlichen Interessen laufen wir Gefahr, dieSchätze an unseren Küsten zu verlieren. Wir brauchen eineinstitutionelle Stärkung des Meeresschutzes in Deutschland. Wirbrauchen eine dem Bundesumweltministerium nachgeordneteMeeresschutzbehörde, welche die auf Nutzungsinteressen ausgerichtetemaritime Koordinationsstelle ersetzt. Hier müssen Kapazitäten undKompetenzen für den effektiven Schutz und eine nachhaltige,wirtschaftliche Entwicklung gebündelt werden", so Miller weiter.Hamburg hat als Hafenstandort eine große Verantwortung für deninternationalen Meeresschutz. Als Knotenpunkt des Seeverkehrs giltes, die Hafenpolitik und die maritime Wirtschaft neu auszurichten undinsbesondere das große Problem der Schiffsemissionen anzugehen."Immer noch fahren Schiffe mit dreckigem Schweröl und die Brancheverpasst es, die Weichen für innovative Schiffsantriebe, saubereKraftstoffe und effektive Abgasreinigung zu stellen", so MalteSiegert, Leiter Umweltpolitik beim NABU Hamburg. Unter Segeln führteder NABU eigene Untersuchungen zu ultrafeinen Rußpartikeln durch. ImBereich der Elbmündung wurden dabei 200fach erhöhte Werte gegenüberder Hintergrundbelastung gemessen.Unterstützt von Wissenschaftlern der Hochschule Magdeburg-Stendalund dem Institut für Technische und Angewandte Physik, die an BordUntersuchungen zur Belastung durch Mikroplastik und Unterwasserschalldurchführten, setzte der NABU in den vergangenen zwei Wochen einZeichen für den Schutz der Meere. In den Häfen informierte der NABUüber aktuelle Forschungen und meerespolitische Entwicklungen und ludzu Fachgesprächen und Podiumsdiskussionen ein. Beim "Open Ship"trafen sich Naturschützer mit Vertretern aus Politik und Behörden, umLösungen für die drängenden Mensch-Meer-Konflikte zu entwickeln. "Dasgroße Engagement der vielen Aktiven aus Haupt- und Ehrenamt machtMut. Es bedarf unser aller Anstrengungen, um Schweinswalen undSterntauchern, Weichkorallen und Seegraswiesen an unseren Küsten einesichere Zukunft zu geben. Die Nord- und Ostsee sind den Menschen inDeutschland wichtig. Das muss die Politik jetzt verstehen, erst rechtvier Wochen vor der Bundestagswahl", so NABU-BundesgeschäftsführerLeif Miller.Informationen zur Segeltour auf www.nabumachtmeer.deKostenfreie Pressefotos: www.NABU.de/pressebilder_nabumachtmeerMehr zur Arbeit des NABU für Nord- und Ostsee aufwww.NABU.de/meeresschutzPressekontakt:Dr. Kim Cornelius Detloff, NABU Bundesverband, Leiter Meeresschutz,Mobil: 0152-09202205, E-Mail: Kim.Detloff@NABU.deMalte Siegert, Leiter Umweltpolitik NABU Hamburg, Mobil: 0173-937 3241, E-Mail: siegert@NABU-Hamburg.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell