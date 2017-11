NABU: Deutsche Wolfspopulation entwickelt sich konstant / Miller: Bund und Länder müssen Herdenschutz in den Mittelpunkt stellen

Berlin (ots) - 60 Wolfsrudel und 13 Paare - die heute vomBundesamt für Naturschutz (BfN) veröffentlichten Daten zeigen einekonstante Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland. Die Zunahmeum 13 Rudel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt leicht unter demlangjährigen Mittel von 33 Prozent Wachstum pro Jahr (seit 2009)."Wachstumsraten von rund 30 Prozent sind in der Wildbiologie fürTierarten, die geeignete Lebensräume neu besiedeln, völlig normal undfreie Territorien und Lebensräume gibt es genügend in Deutschland",sagt NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Natürliche Faktoren, wiedie territoriale Lebensweise sowie Beuteverfügbarkeit undKrankheiten, begrenzten das Wachstum bereits heute und sorgtenlangfristig für eine stabile Populationsdynamik. Auch sterben immerwieder Wölfe durch den Straßenverkehr, aktuell mit 146 Fällen seitdem Jahr 2000 die häufigste Todesursache für Wölfe in Deutschland.Dazu kommen noch illegale Tötungen. Seit 2000 sind deutschlandweitnachweislich bereits 26 Wölfe illegal getötet wurden, dieDunkelziffer ist ungewiss.Unklar bleibt auch, wie die Bundesländer im Umgang mit auffälligenWölfen die eigens dafür initiierte Dokumentations- undBeratungsstelle für den Bund zum Thema Wolf (DBBW) einbinden wollen.Eine im Mai durch die Umweltministerkonferenz eingerichtete Ad-hocArbeitsgruppe zum Thema auffällige Wölfe kam bisher zu keinemErgebnis, wie die Minister vergangene Woche zum Ende derUmweltministerkonferenz in Potsdam verkündeten. Die Pläne der Länder,ein einheitliches Vorgehen im Umgang mit auffälligen Wölfen inZusammenarbeit mit dem Bund zu erstellen, begrüßt der NABU.Gleichzeitig verweist er aber auf das kürzlich bereits erarbeiteteHandlungskonzept der Experten der DBBW. Eine Einbeziehung derFachexperten in die Entwicklung von bundeseinheitlichenWolfsmanagement-Konzepten ist zwingend notwendig. Denn eineallgemeingültige Definition von auffälligen Wölfen kann aufgrundunterschiedlichster Gründe für auffälliges Verhalten zusätzlich zuindividuellen Charaktereigenschaften der Tiere unmöglich erstelltwerden. Somit muss es sich bei der Beurteilung von Verhaltensweisenimmer um Einzelfallbetrachtungen handeln.Unerlässlich für das alltägliche Zusammenleben von Mensch und Wolfbleibt die Anwendung eines flächendeckenden und fachgerechtenHerdenschutzes in Wolfsgebieten. Deshalb setzt sich der NABU zusammenmit Weidetierhaltern und anderen Natur- und Tierschützern für einebessere Unterstützung von Präventionsmaßnahmen ein (sieheEckpunktepapier Weidetierhaltung und Wolf vom 31.08.2017). "Auch imJahr 17 der Wolfsrückkehr fehlt es in Deutschland an einem nationalenHerdenschutzzentrum. Es kann nicht sein, dass der Wolf erst in allenFlächenbundesländern anwesend sein muss, damit sich dasLandwirtschaftsministerium der Sorgen der Nutztierhalter,insbesondere in der extensiven Weidehaltung annimmt und klareRegelungen, Unterstützung und die Ausbildung in Sachen Herdenschutzforciert", so Miller. Der NABU fordert bereits seit langem dieEinrichtung eines Herdenschutzzentrums als wesentliche Ergänzung derDBBW.Mehr Infos: Eckpunktepapier Weidetierhaltung und Wolf:http://ots.de/pQH9mPressefotos zum Wolf, Herdenschutzhunden:www.NABU.de/pressebilder_wolfVideo zur Herdenschutz-Arbeit: www.nabu.de/news/2017/11/23402.htmlPressekontakt:Lucas Ende, NABU-Mitarbeiter Wolfsschutz und Naturschutz, + 49(0)173.5357500, E-Mail: Lucas.Ende@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell