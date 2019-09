NABU: Die Bundesregierung hat die Klimakrise nicht verstanden

Berlin (ots) - Die Ergebnisse des Klimakabinetts kommentiertNABU-Präsident Olaf Tschimpke: "Die Bundesregierung zeigt mit demEckpunktepapier zum Klimaschutzgesetz, dass sie die Dringlichkeit zumHandeln noch nicht verstanden hat. Statt einen wirklichengesellschaftlichen Wandel anzustoßen - wie zeitgleich vonhunderttausenden Menschen, die weltweit für mehr Klimaschutzdemonstrieren, gefordert - bleibt es bei Steuergeschenken und neuenSubventionen. Innovationen und Technik sind wichtig für einelebenswerte Zukunft. Aber ordnungspolitische Maßnahmen oderSteuererhöhung für Klimasünder ebenfalls. Die Summe der Maßnahmenwird nicht ausreichen, um das selbstgesteckte Klimaschutzziel bis2030 zu erreichen. Und auch eine schnelle und wirksame Bepreisung vonCO2 ist nach diesem Entwurf nicht zu erwarten." Damit bringeBundeskanzlerin Angela Merkel zum UN-Sonderklimagipfel in New York amMontag viel zu wenig mit, um beim weltweiten Klimaschutz noch alsVorreiterin wahrgenommen zu werden.Zeitgleich zu den Verhandlungen im Klimakabinett kamen an über 500Orten allein in Deutschland und weltweit viele hunderttausendMenschen zusammen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Noch niegab es so viele Menschen, die gemeinsam für mehr Klimaschutz auf dieStraße gehen und bereit sind, dafür etwas zu tun. NABU-KlimaexperteSebastian Scholz: "Der gesellschaftliche Wandel ist notwendig - dasist auch in der Politik bekannt. Durch dieFridays-for-Future-Bewegung gibt es eine hohe Akzeptanz fürVeränderungen wie noch nie zuvor. Dennoch hat die Regierung nochnicht einmal den Mut gefunden, umweltschädliche Subventionenabzubauen - ganz zu schweigen von substanziellen ordnungsrechtlichenMaßnahmen. Weder Pendlerpauschale, Ölheizungen noch der aktuelleTierbestand in der Landwirtschaft, um nur ein paar wenige Aspekte zunennen, sind kompatibel mit den Klimazielen. Diese Regierung setztfahrlässig unsere Zukunft aufs Spiel. Die Klimakrise wird so nichtbewältigt."Mehr Infos: www.NABU.de/klimaschutzPressekontakt:Sebastian Scholz, NABU- Leiter Energie- und Klimapolitik: Mobil +49(0) 172-4179727, Mail: Sebastian.Scholz@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell