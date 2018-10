NABU: Bundesratsinitiative zum Wolf setzt falschen Fokus / Miller: Leichtere Entnahmen sind kein Gewinn für den Herdenschutz

Berlin (ots) - Zum heute von den Ländern Niedersachsen,Brandenburg und Sachsen in den Bundesrat eingebrachten Antrag zumUmgang mit dem Wolf kritisiert der NABU, dass zum wiederholten Maleder Fokus in der Wolfsdebatte auf den Schutzstatus und leichtereEntnahme von Wölfen gelegt wird."Die Sicherheit des Menschen steht auch für den NABU an ersterStelle. Wölfe, die für Menschen kritisches Verhalten zeigen, könnenallerdings auch unter der momentanen Rechtslage schon entnommenwerden", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, "AuffälligesVerhalten ist der absolute Ausnahmefall.""Wir begrüßen das Bestreben der Länder, die Weidetierhaltung zuunterstützen, sofern es kein Lippenbekenntnis bleibt. Die Anwesenheitdes Wolfes verlangt von den Tierhaltern einen erhöhten Arbeitsaufwand- welcher entschädigt werden muss, gerade wenn die Schäfer auch inZukunft noch wichtige Leistungen für Natur und Gesellschaft erbringensollen", so Miller. "Das ist jedoch nur mit fachgerechtemHerdenschutz möglich." Der NABU appelliert an die Länder, ihreKapazitäten für die Bearbeitung von Herdenschutz- undKompensationsanträgen personell und strukturell auszubauen. Wenn esum Fragen der Akzeptanz für Wölfe geht, sind Transparenz undErreichbarkeit der entscheidenden Behörden das A und O. Miller:"Erleichterte Entnahmen hingegen bringen keinerlei Gewinn beimHerdenschutz, und das sollte den Tierhaltern und der Gesellschaftauch nicht vorgegaukelt werden."Pressekontakt:Marie Neuwald, NABU-Wolfsexpertin, Tel. +49 (0)30.28 49 85-1624,E-Mail: Marie.Neuwald@NABU.de---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell