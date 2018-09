NABU: Baumschnitt, Laub und Fallobst im Garten lassen / Gartenabfälle bieten Igeln, Insekten und Co. Nahrung und Winterquartier (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn die Tage kürzer werden, ist es Zeit, den Garten winterfest zumachen. Naturgärtner sind dabei klar im Vorteil: Wer seinen Gartennaturnah gestaltet, spart jede Menge Arbeit und hilft außerdem nochIgeln, Insekten und Co. Der NABU gibt Tipps, was vor dem Winter getanwerden sollte, damit der Garten auch im kommenden Frühjahr wiedervoller Leben ist."Gärten sind wichtige Rückzugsorte für viele Arten, die immerweniger Unterschlupf und Überwinterungsmöglichkeiten in unsererKulturlandschaft finden", sagt NABU-Gartenexpertin Marja Rottleb."Weniger aufräumen hilft Igeln, Siebenschläfern, Fledermäusen, Vögelnund Insekten gut über den Winter zu kommen. Und für Gärtner ist dassehr entspannend, weil man viel weniger Arbeit hat."Wer Vögeln im Winter Futter bieten will, sollte abgeblühte Staudenund andere samentragende Pflanzen wie Sonnenblumen und Karden nichtabschneiden sondern stehen lassen. Auch Fallobst auf der Wiese undWildobst an den Sträuchern sollte bleiben - so finden gefiederteGartenbewohner auch bei Minusgraden einen reich gedeckten Tisch vor."Ein insektenfreundlicher Garten hält dazu ab und an auch einüberwinterndes Insekt für Vögel bereit", so Rottleb.Um den Sechsbeinern über die kalten Monate zu helfen, sollte einLaubhaufen im Garten angelegt werden. Im wärmenden Laub sindMarienkäfer und Laufkäfer vor Kälte geschützt. "Solitärbienenüberwintern in hohlen Ästen, im Boden oder in Stängeln von Stauden",so Marja Rottleb, "Auch eine Insektennisthilfe bietet ihnen einenguten Überwinterungsplatz."Der Laubhaufen im Garten hilft nicht nur Insekten über den Winter."Er ist der Allrounder unter den Winterquartieren. Erdkröten und Igelschätzen das Laub als Schutz gegen Kälte, insektenfressende Tiere alsNahrungsquelle", sagt die NABU-Gartenexpertin. "Als Mulchschicht aufden Beeten schützt Laub die Pflanzen vor Frost und dient auch hierals Winterquartier für Insekten." Wer noch mehr für Igel tun will,kann ein Igelhaus bauen. Eine Anleitung gibt es unterwww.NABU.de/igelhaus .Beim Baumschnitt anfallende Äste und Reisig können ebenfalls zueinem Haufen aufgeschichtet oder als Benjeshecke angelegt werden. Soeine Totholzhecke bietet Schutz und Lebensraum für viele Insekten undandere Kleintiere, wie Mäuse. Vögel finden hier auch im Winter somanchen Leckerbissen mit sechs oder acht Beinen."Die Natur kennt keinen Abfall. Reisig, Laub, Fallobst, abgeblühteStauden, die im Herbst anfallen, sind nahrhaft und nützlich für vieletierische Gartenbewohner", sagt Marja Rottleb, "Wer naturnah gärtnertund diese ,Abfälle' im Garten lässt, kann sich im Herbst entspanntmit einer Tasse Tee zurücklehnen und die Früchte seines Gartensgenießen."Weitere Tipps unter www.NABU.de/garten-winterfestDruckfähige Grafik zum Download: www.NABU.de/wintertiere-gartenBauanleitung für ein Igelhaus: www.NABU.de/igelhausMehr Information, Grafiken und Fotos zur Gartenkampagne des NABU:www.NABU.de/medieninfos-gartenFür Rückfragen:Marja Rottleb, NABU-Gartenexpertin, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1582,E-Mail: Marja.Rottleb@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell