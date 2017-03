NABU: Autofahrer aufgepasst - Kröten und Frösche sind unterwegs

Berlin (ots) - Wärmere Temperaturen in Deutschland lösen beiFröschen, Kröten, Molchen und Unken Frühlingsgefühle aus und lockensie aus ihren Winterquartieren. In den witterungsbegünstigtenNiederungen und Flussläufen sind bereits Wanderungen zu verzeichnen.Aber auch im Flachland und auf dem Winterberg (Nordrhein-Westfalen)sind Amphibien unterwegs auf dem Weg zum Laichgewässer.Trotz teilweise frühlingshafter Temperaturen am Tag verhindern diekühlen Nächte derzeit stärkere Wanderungen weitgehend. Von Mitte bisEnde kommender Woche soll es vorübergehend deutlich milder werden,die Wanderungen werden also aufleben. Autofahrerinnen und Autofahrerbittet der NABU daher, auf den Wanderstrecken der Amphibien maximalmit Tempo 30 zu fahren. Denn bei höherer Geschwindigkeit erzeugenFahrzeuge einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe vonFröschen, Kröten und Molchen platzen und die Tiere qualvoll verenden.Darüber hinaus werden jährlich zahlreiche Tiere von Autoreifenüberrollt.Nehmen Autofahrer mehr Rücksicht, wird auch der Einsatz der vielenHelfer weniger gefährlich, die bundesweit ehrenamtlichAmphibienschutzzäune errichten, Kröten und Frösche aus denSammeleimern retten und sicher über die Straßen tragen."Die ehrenamtlichen Helfer sind meistens in der Dunkelheitunterwegs, vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden. Beiihrer Arbeit müssen sie häufig die betroffenen Straßenabschnitteüberqueren", erläutert Sascha Schleich, Sprecher desNABU-Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik undappelliert weiter an die Autofahrer: "Achten Sie deshalb besonders inder Dunkelheit auf Warnschilder, Tempolimits und Umleitungen."Seit vielen Jahren haben Naturschützer dem Tod von Amphibien anDeutschlands Straßen den Kampf angesagt. Jahr für Jahr sindNaturschutzgruppen aktiv, stellen Fangzäune auf, tragen Kröten überdie Straße und legen Ersatzlaichgewässer an. Diese ehrenamtlicheArbeit ist auf zahlreiche Helferinnen und Helfer angewiesen. Der NABUbietet deshalb auf www.NABU.de/kroetenwanderung Sonderseiten zumbundesweiten Wandergeschehen an. Dort gibt es neben aktuellenMeldungen über besondere Ereignisse und Amphibienarten auch einebundesweite Datenbank, die über den Standort von Krötenzäunen undAktionen informiert und wo Helfer gebraucht werden.Artenporträts unter: http://ots.de/tKIsMKostenfreie Pressefotos: www.NABU.de/presse/fotos/#amphibienKostenfreies Footage zu Kröten und Helfern an Schutzzäunen:www.NABU.de/pressePressekontakt:Sascha Schleich, NABU-Sprecher Bundesfachausschuss Felherpetologieund Ichthyofaunistik, Mobil: 0151-29113413, E-Mail:BFA-Feldherpetologie@NABU.deNABU-Pressestelle, Tel. 030-284984-1510, E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell